El factor X en el éxito del Heat

Pero quisiera hacer un alto en la ejecución de Martin. El mismo no fue reclutado en el Draft al culminar su etapa universitaria. Tuvo que jugar en la G-League (Liga de Desarrollo). Charlotte lo dejaron en libertad tras dos temporadas. Entonces se unió al Heat en un contrato bidireccional.

martincaleb.jpg Caleb Martin, del Heat de Miami, contempla el festejo tras vencer a los Celtics de Boston en la final de la Conferencia Este, el lunes 29 de mayo de 2023 AP /Michael Dwyer

Durante gran parte del Juego 7 ante los Celtics de Boston, el jugador de 6’5” (1.96 metros) y 205 libras (92 kilos) fue el hombre grande del equipo de la capital del sol, anotando 26 puntos, capturando 10 rebotes y clavando cuatro triples en la victoria por 103-84 en el TD Garden. Martin terminó a un voto de los medios de vencer a su compañero Jimmy Butler, por el trofeo de Jugador Más Valioso de las finales de la Conferencia Este.

“Lo que la gente puede aprender de mi historia es simplemente a mantenerse firme”, dijo Martin “Quédate en la silla de montar, hombre. Si pones el trabajo, eventualmente saldrá a la luz. Las personas que fueron reclutadas antes que tú eventualmente tienen que verte. Ahí es cuando hay que aprovechar”

Martin promedió 9.6 puntos y 4.8 rebotes, el máximo de su carrera, para Miami esta temporada, sin embargo, lo que ha rendido en los playoffs es de otro planeta.

Martin se convirtió en el primer jugador en la historia del Heat en anotar 100 puntos, disparar para 60% desde el campo y 45% desde el arco en una sola serie de postemporada.

“La canasta se estaba haciendo más grande. Solo me mantenía enfocado y entendía las necesidades de mi equipo. Mi equipo necesita mi contribución, ya sea ofensiva o defensiva. No me sorprendió. Estaba confiado. Solo sabía que cuando tuviera la oportunidad, saldría a la luz”.

Miomi Heat.jpg El pívot del Heat de Miami Bam Adebayo camina con el Trofeo Bob Cousey tras ganar el juego 7 de las finales de la Conferencia Este ante los Celtics de Boston AP/Charles Krupa

Pero nada llega sin esfuerzo: “Todo el mundo ha visto a Caleb trabajar en esos tiros día tras día”, dijo Butler. “No nos sorprende. Lo hemos visto todos los días. Estoy muy orgulloso y feliz por él. Creo que será aún mejor en la próxima ronda, y no creo que siga siendo una sorpresa para nadie”.

“Soy un poco insensible para ser real contigo”, dijo Martin. “Esto es una locura en este momento. Estamos tratando de mantenernos enfocados. Intentamos obtener cuatro (victorias) más. Pero definitivamente vamos a disfrutar el momento”

Con este espíritu todo el Miami Heat se enfrenta a los Nuggets de Denver en busca de reafirmar su fama de caza-gigantes.