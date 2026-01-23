El fútbol americano reina en EE.UU.: la final Indiana vs Miami fue el juego colegial más visto en 11 años

Vista general después de que los Indiana Hoosiers derrotaran a los Miami Hurricanes 27-21 en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida.

La victoria de Indiana sobre Miami (27-21) en el College Football Playoff National Championship no solo fue histórica en lo deportivo, sino también en audiencia. El partido se convirtió en el juego de fútbol colegial más visto en 11 años, con un promedio de 30.1 millones de espectadores, cifras que confirman el dominio del fútbol americano en Estados Unidos.

El encuentro alcanzó picos de más de 33 millones de televidentes y se posicionó como el segundo partido por el título del CFP más visto de todos los tiempos, solo por detrás de la final de 2015.

NFL y fútbol colegial, muy por encima del resto

El impacto del football no se limita al ámbito universitario. En la misma semana, un partido de playoffs de la NFL rozó los 38 millones de espectadores, reafirmando que ningún otro deporte se acerca de manera constante a esos números en la televisión estadounidense.

En su segundo año con formato de 12 equipos, el College Football Playoff también mostró solidez: los 11 partidos del torneo promediaron 16.3 millones de espectadores, una cifra inalcanzable para la mayoría de las ligas profesionales.

Comparación con la Serie Mundial de la MLB 2025

La Serie Mundial de la MLB 2025 fue una de las más exitosas de los últimos años y registró cifras muy altas, especialmente en su Juego 7, que superó los 27 millones de espectadores, con picos cercanos a los 33 millones. El promedio general de la serie rondó los 15–16 millones, un gran resultado para el béisbol.

Sin embargo, incluso con esos registros históricos, el partido por el título del CFP superó claramente a la Serie Mundial en audiencia promedio, demostrando la ventaja del fútbol americano frente al béisbol.

Finales NBA 2025: buen cierre, pero lejos del football

Las Finales de la NBA 2025, protagonizadas por el Oklahoma City Thunder, tuvieron un Game 7 muy fuerte, con alrededor de 16.4 millones de espectadores, el partido decisivo más visto en varios años.

Aun así, el promedio total de la serie fue cercano a los 10 millones, quedando muy por debajo tanto del College Football Playoff como de la NFL y también por detrás de la Serie Mundial.

NHL y MLS, en otra escala

Otros deportes importantes en EE. UU. se mantienen a gran distancia en términos de audiencia:

La Stanley Cup de la NHL rara vez supera los 5 millones de espectadores.

La MLS Cup suele moverse entre 1 y 3 millones, incluso en sus mejores años.

Los números no dejan dudas: la NFL y el fútbol americano colegial son los productos deportivos más fuertes de la televisión en Estados Unidos, superando con claridad a la MLB, la NBA, la NHL y la MLS.

La final entre Indiana y Miami no solo coronó a un nuevo campeón universitario, sino que volvió a demostrar que, cuando se trata de audiencias masivas, ningún deporte compite con el football.