El gran Michael Jordan se convierte en el gran triunfador de NASCAR en Homestead-Miami

Tyler Reddick, el piloto de la escudería 23XI Racing del legendario basquetbolista, recuperó la punta en la última vuelta no solo para asegurar el triunfo que enloqueció a Jordan, sino que además aseguró el seguno de cuatro cupos para disputar el título de la temporada.

El dueño de su equipo, la leyenda de la NBA, levantó los brazos y aplaudió a viva voz desde el pit lane mientras Reddick celebraba en la recta final después de la carrera en la máxima categoría, la Cup Series.

“El pequeño [Reddick] condujo como un loco y estoy orgulloso de él”, dijo Jordan. “No se dejó llevar, simplemente se lanzó a por todas y eso era lo que necesitábamos. Lo necesitábamos”.

Después de recibir un tremendo abrazo de Jordan, Reddick, el campeón de la temporada regular, estaba todo sonrisas, orgulloso de su desempeño y de su equipo Toyota No. 45 23XI Racing, que lo colocó al frente durante 97 de las 267 vueltas de la carrera.

Todo esto finalmente le dio la oportunidad de ganar, después que una bandera amarilla al final de la prueba lo obligara a reiniciar la carrera con solo siete vueltas restantes.

Es su octava victoria en la serie y la tercera de la temporada.

En las tres últimas vueltas, la punta cambió de dueño tres veces.

“No sé, estábamos acorralados y no teníamos otra opción”, dijo Reddick. “Sabía que teníamos un déficit de neumáticos y aquí en Homestead eso es una sentencia de muerte, pero no me importó”.

Así explicó Reddick cómo volvió a la delantera después de que lo pasaran en un movimiento de cuatro bandas en el reinicio, solo para volver a ponerse a la cabeza en las últimas seis vueltas.

Reddick superó a Denny Hamlin de Joe Gibbs Racing, a dos vueltas del final; luego se movió alto contra la pared para pasar a Ryan Blaney, de Team Penske, en la última curva para reclamar el trofeo Straight Talk Wireless 400 y asegurar un puesto en la lucha por el campeonato en dos semanas en la final de temporada en el Phoenix Raceway.

“Hicimos lo que fue necesario para ganar esta carrera y estamos luchando por un campeonato”, dijo el californiano de 28 años, que se convirtió en el segundo piloto en 22 años en ganar en Homestead desde la pole position.

“No lo podía creer”, agregó sobre el adelantamiento. “Sabía que tenía que desquitarme con él por la puerta de la derecha. Estoy muy, muy emocionado de tener una oportunidad por el campeonato”.

Si bien la victoria catapultó a Reddick de manera automática en los playoffs, dejó a Blaney y Hamlin en posiciones de victoria obligada de cara a la carrera de la próxima semana en Martinsville (Va.) Speedway.

Joey Logano, del Team Penske, se adjudicó la primera entrada al Championship Four la semana pasada en Las Vegas y con la victoria de Reddick el domingo solo quedan dos posiciones disponibles para la carrera por el título de 2024.

Christopher Bell, de Joe Gibbs Racing, que terminó cuarto el domingo, lidera la clasificación de puntos y tiene una ventaja de 27 unidades en la línea de corte de los playoffs.

El que terminó en sexto lugar el domingo, William Byron, de Hendrick Motorsports, está en esa cuarta y última posición de remanente en la clasificación con una ventaja de 7 puntos sobre su compañero de equipo en Hendrick Motorsports, Kyle Larson.

Hamlin, de JGR, ahora es sexto, a 18 puntos. El actual campeón de la serie, Blaney, es séptimo, a 38 puntos de Byron, y Chase Elliott, de Hendrick, que terminó quinto en Homestead, es octavo, a 43 puntos de la línea de corte.

“Obviamente, es decepcionante. Tuve una gran oportunidad de ganar y no tuve una muy buena última vuelta”, dijo Blaney. “Hombre, pensé que entré con fuerza en la [curva] tres y el 45 [Reddick] simplemente entró allí y se mantuvo firme, lo cual es bastante impresionante”.

“Odio revelar una de esas cosas, aunque no sé si la regalamos”, agregó Blaney. “Recuperamos el liderato después de perderlo en el reinicio y la última vuelta simplemente no fue como queríamos. Realmente duele. Agradezco a todos en el equipo de 12 hombres por traer un auto de carreras realmente rápido. Tuvimos un auto de carreras realmente rápido y tuve una gran oportunidad de ir a Phoenix y aún tener una oportunidad más".

Byron quedó sexto el domingo, seguido por su compañero de equipo en Hendrick, Alex Bowman. A.J. Allmendinger fue octavo con el novato de Spire Motorsports, Carson Hocevar, y Ryan Preece, de Stewart-Haas Racing, completando el top 10.