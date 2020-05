El Heat hace los ajustes para entrar en combate

El miércoles 13 de mayo los jugadores volvieron al tabloncillo para prácticas individuales, luego se irán aflojando las restricciones hasta el momento de entrenar de manera colectiva y luego jugar.

"Esperamos que el comisionado [Silver] tome la más difícil de las decisiones", dijo el presidente del Heat, Pat Riley, de 75 años de edad. "Todos queremos terminar la temporada, aunque para ello haya que empujar la próxima".

Ese gran deseo que tiene el Heat de que se reanude el campeonato se basa en la enorme confianza de sus directivos y del entrenador Erik Spoelstra en el caudal humano con el que cuentan en la actualidad.

Al inicio de la temporada había mucha incertidumbre con respecto al rendimiento del equipo. Era la primera vez en muchos años que el Heat se aprestaba a jugar sin Dwyane Wade –salvo el paso fugaz del ídolo por los Bulls de Chicago y los Cavaliers de Cleveland– y a ello se sumaba el canje de Hassan Whiteside a los Trail Blazers de Portland.

Las cosas salieron mucho mejor de lo esperado.

Riley, un hacedor de campeones con cinco títulos de la NBA como entrenador, tres como presidente y uno como asistente (1980) y jugador (1972), sabía que tenía algo bueno entre manos, especialmente después de asegurar los servicios de Jimmy Butler en julio pasado.

Con la experiencia de Butler y del esloveno Goran Dragic, Riley contaba con los mentores que necesitaba para liderar a la banda de jóvenes que habían incorporado al club.

El presidente del Heat confiesa ahora que jamás imaginó lo grande que iban a ser Tyler Herro, Kendrick Nunn, Duncan Robinson, Chris Silva y Derrick Jones Jr.

Tyler Herro El base del Heat de Miami Tyler Herro con un tiro de bandeja en el triunfo de su equipo ante los Wizards de Washington en el juego del miércoles 22 de enero del 2020. AP/Lynne Sladky

El Heat contaba además con otros notables jugadores como Meyers Leonard, Kelley Olynyk y sobre Bam Adebayo, a quien Riley comparó recientemente con la llegada de Wade al equipo de Miami en el 2003.

"Me recuerda muchísimo a Dwyane, en la actitud que tenía Dwyane", explicó el presidente del Heat. "Dwyane llegó directo a trabajar y se convirtió en un gran jugador. Tenía la actitud, la competitividad y el instinto asesino además del talento. Pero su actitud iba más allá de todo, y eso mismo ocurre con Bam".

En febrero pasado, Riley dio profundidad a su equipo con la adquisición de tres valiosos jugadores: Andre Iguodala, Solomon Hill y Jae Crowder.

El 11 de marzo pasado, la NBA suspendió el torneo debido a que un jugador del Jazz de Utah había dado positivo del coronavirus. En ese momento, el Heat tenía un record 41-24 y se encontraba entre los ocho mejores equipos de la NBA.

Por eso es que Riley aboga por que se termine el presente campeonato, sabe que el Heat está para grandes cosas y, además, tiene la certeza que ha formado un grupo con sello de campeón. Solo es necesario seguir trabajando y mantener a los jugadores en forma.

"Hemos encontrado la combinación exacta de jugadores, lo que me hace mirar el futuro con mucho optimismo", precisó el presidente del Heat. "Estamos a la espera del draft y de la agencia libre y elegiremos lo que nos haga falta".

El Heat tendrá al cierre de la campaña seis o siete agentes libres, a quienes tratará de retener, y nueve jugadores bajo contrato.

"Tenemos jugadores muy buenos, que han mostrado que responden en el más alto nivel, que no tienen miedo", dijo Riley. "Sabemos la dirección donde vamos. Queremos construir un equipo campeón. No tengo mucha paciencia. Estamos cerca, quizás necesitamos otro jugador, quizás no. El punto es que estamos ahí y somos contendores".

