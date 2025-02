El jugador del Barcelona que sigue dando problemas al club

El Betis mantiene a Roque en el esquema de Manuel Pellegrini y no piensa soltarlo por los momentos. De hecho, si por fuerza mayor no pueden retener al jugador, deben recibir una compensación del Barcelona, por no cumplir el trato de la cesión hasta el 30 de junio. La cual, el Betis asegura no recibe aún ningún informe del conjunto azulgrana.

El Palmeiras sigue pendiente de poder desactivar su salida para hacerse con los servicios del ariete en propiedad negociando con el Barcelona un hipotético traspaso. El conjunto verdiblanco perdería una pieza de su plantilla sin que hubiese en principio un beneficio sobre la mesa. La intención del club es que Vitor Roque siga y pueda reencontrar ese nivel de juego de parte de la primera vuelta.

El problema para los verdiblancos está, principalmente, en la Conference League, donde Vitor Roque es uno de los dos delanteros inscritos, junto a Cédric Bakambu. El último fichaje del mercado invernal, Cucho Hernández, no pudo ser dado de alta en el torneo continental por falta de cupo, así que prescindir del brasileño sería un riesgo importante para Pellegrini, que en caso de ausencia del congoleño tendría que improvisar con Chimy Ávila como delantero centro.

En Brasil ya dan por hecho que el jugador del Barcelona no irá a Brasil

Según informes desde Brasil, Vitor Roque no irá al Palmeiras... al menos ahora. El club paulista presuntamente rompió los contactos con el Barcelona y el Real Betis para poder contratar a Tigrinho, con quien tenía un acuerdo salarial ya cerrado, esta misma semana, teniendo en cuenta que la ventana de fichajes en Brasil no se cierra hasta este el próximo viernes, día 28 de febrero.

El periodista brasileño, André Hernán, anunció la noticia. Y, luego, otros medios de comunicación brasileños confirmaron que: el Verdao se retiraba de la operación y daba por perdido a su fichaje estrella en este 2025.

El Palmeiras tenía un acuerdo salarial cerrado con Vitor Roque, a quien pensaba convertirlo en el futbolista mejor pagado de una plantilla de altísimo nivel que aspira a ganar los grandes títulos sudamericanos y hacer un gran papel en el Mundial de Clubes. Sin embargo, todo queda en palabras.