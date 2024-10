El libro “No me Gusta el Fútbol” es presentado por exfutbolista uruguayo en consulado argentino en Miami

En estos tiempos, sin embargo, cualquier cosa puede ocurrir.

Daniel Baldi, 42 años, nació en Colonia del Sacramento, una pequeña ciudad uruguaya al frente de la gigantesca Buenos Aires. Jugaba al fútbol desde niño porque esa era la vida del barrio y cuando tenía 16 años el entrenador del club de primera división Bella Vista, que hacía la pretemporada en Colonia, lo descubrió y se lo llevó Montevideo.

Nada fue fácil. Las satisfacciones futbolísticas se estrellaron contra la nostalgia. Le hacían falta la patria chica, los amigos, la familia y la intimidad de una ciudad en la que se conocían todos.

Desde la adolescencia había empezado a escribir. El fútbol estaba dentro de él, pero también tenía otras curiosidades.

“En la escuela me enamoré de una compañera de clase, se llamaba Valeria y era la más linda de todas, pero no me daba bolilla”, recordó Baldi. “Mi madre me inculcaba desde niño la lectura y yo ya le había encontrado el gusto. Intentaba escribir y no pasaba nada. De pronto empecé a escribir sobre Valeria, a crear historias ficticias: ella me llamaba por teléfono para verme y yo le decía que no podía porque tenía compromiso con otra chica y Valeria se echaba a llorar por el teléfono. Entonces sentía que eso me aliviaba, era como un desquite, aunque al día siguiente iba a clase y Valeria como si nada”.

En el mundo del fútbol, nadie sabía que Baldi escribía. Además era un ejercicio muy privado, casi secreto, solo muy pocos amigos lo sabían. Y siempre dudaba de la reacción que pudieran tener los aficionados y la critica especializada cuando se enteraran que además de ser futbolista profesional era escritor.

Llegó a jugar con Peñarol de Uruguay, Nueva Chicago de Argentina, Cruz Azul de México y Treviso de Italia. Puede decirse que llegó más allá de lo que había soñado jamás, pero al mismo tiempo experimentó situaciones que lo decepcionaron, los abusos y engaños de algunos representantes, y decidió colgar los botines cuando era joven aún, a los 32 años.

Entonces incursionó en muchas cosas. Estudió, se graduó y ejerce como entrenador de fútbol; da charlas a los niños que sueñan en convertirse en jugadores profesionales; y les remarca a los padres de familia que solo el uno por ciento de todo ese conglomerado de chicos llega al alto nivel y apenas un pequeño margen de ellos puede asegurar su vida económicamente.

También ayudó a formar con los futbolistas uruguayos la Fundación Celeste, de la cual es su director. Esta institución se ocupa de labores de filantropía.

Lo más importante, sin embargo, es su labor como escritor.

Su primer libro “La Botella F.C.” nació cuando su sobrino, de nueve años de edad, invitó a Baldi a presenciar un partido de baby fútbol en que el niño tomaba parte con chicos de su edad.

“Antes del partido el ambiente era sensacional”, recordó Baldi. “Cuando sonó el pitazo inicial empezaron los gritos de los entrenadores, de los padres de familia, de los allegados y era una presión terrible para los niños. No era nada divertido y quise escribir sobre ellos y creé el club ficticio La Botella F.C.”.

Tuve éxito y desde ahí no se detuvo.

La vida de Baldi ha girado en torno al fútbol pero el escritor asegura que las historias que escribe no son específicamente sobre este deporte.

“El fútbol es un nexo en mis historias”, explicó Baldi. “Por ejemplo, el retiro de un futbolista es durísimo, porque ocurre temprano en la vida de una persona que se ha dedicado siempre a una sola cosa y después no sabe qué camino tomar, no tiene las herramientas para abordar la nueva faceta de su vida”.

Baldi se encuentra de gira por Estados Unidos y promueva su libro “No me Gusta el Fútbol”.

“Se trata de una historia de un chico en Uruguay que se encuentra aislado porque no le gusta el fútbol”, comentó Baldi. “En nuestros países eso es como si estuviésemos ante un niño raro. En mi historia el chico se sobrepone y se destaca como un gran remero. Es decir, la idea es que si no eres bueno en una cosa no es el fin del mundo y puedes destacar en otra”.

Su libro “Mi Mundial”, con prólogo de Diego Lugano, ex capitán de la selección uruguaya y su compañero en el Plaza Colonia, ganó el premio Libro de Oro en la categoría infantil en Uruguay y se vendieron 25.000 ejemplares.

También “Mi Mundial” fue llevado al cine y tuve un éxito total en Uruguay.

La presentación en Miami del libro “No me Gusta el Fútbol” fue gracias al entusiasmo y al trabajo de difusión que realizó el cónsul argentino en Miami, Marcelo Gilardoni, quien posibilitó que por primera vez se realizara un evento coprotagonizado por dos países en beneficio del deporte, la cultura y la vida.