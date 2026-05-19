Neymar vuelve y lidera la lista de Brasil para el Mundial 2026

El delantero #10 de Santos, Neymar, ora al final del partido de fútbol Brasileirao Serie A entre Santos y Cruzeiro en el estadio Urbano Caldeira en Santos, estado de Sao Paulo, Brasil, el 7 de diciembre de 2025.

La selección de Brasil ya tiene a sus 26 convocados para el Mundial de Norteamérica 2026 y el gran protagonista es el regreso de Neymar. El delantero del Santos volverá a disputar una Copa del Mundo tras superar una larga etapa marcada por lesiones y dudas físicas.

El seleccionador Carlo Ancelotti incluyó por primera vez al máximo goleador histórico de la Canarinha desde su llegada al banquillo brasileño. Neymar, de 34 años, no jugaba con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión.

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“Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que en el último período jugó con continuidad y que su condición física mejoró. Pensamos que es un jugador importante”, explicó Ancelotti durante la presentación oficial de la lista en Río de Janeiro.

En un video difundido en redes sociales, Neymar reaccionó emocionado: “¡Estoy! ¡Estoy!”.

Vinícius y Raphinha, claves en el ataque

Además de Neymar, la ofensiva brasileña estará encabezada por Vinícius Júnior y Raphinha.

Raphinha llega tras conquistar LaLiga con el FC Barcelona, mientras que Vinícius intentará reivindicarse después de una temporada complicada con el Real Madrid.

Ancelotti aseguró que no busca un equipo perfecto, sino uno competitivo mentalmente:

“La Copa del Mundo no la va a ganar un equipo perfecto, porque el equipo perfecto no existe; la va a ganar el equipo más resiliente”.

Endrick jugará su primer Mundial

Otro de los nombres destacados es Endrick, quien disputará su primera Copa del Mundo a los 19 años tras relanzar su temporada en el Olympique de Lyon.

“Gracias, Dios. Mi primera Copa del Mundo con la mejor selección del mundo”, escribió el delantero en redes sociales.

También aparecen futbolistas experimentados como Casemiro, Marquinhos y Danilo, en una plantilla que mezcla veteranía y juventud.

Neymar, entre dudas físicas y polémicas

Aunque regresó a la convocatoria, Neymar sigue generando debate en Brasil. Las lesiones limitaron su participación con Santos en 2026 y recientemente protagonizó una polémica tras un encontronazo en un entrenamiento con Robinho Júnior, hijo del exinternacional brasileño Robinho.

Pese a ello, Ancelotti defendió su decisión:

“Escogimos a Neymar porque pensamos que puede aportar calidad, juegue un minuto, cinco o 90”.

Convocatoria completa de Brasil para el Mundial 2026

Porteros

Alisson

Ederson

Weverton

Defensores

Alex Sandro

Danilo

Léo Pereira

Bremer

Douglas Santos

Gabriel Magalhães

Ibáñez

Marquinhos

Wesley

Mediocampistas

Bruno Guimarães

Casemiro

Danilo

Fabinho

Lucas Paquetá

Delanteros

Endrick

Gabriel Martinelli

Igor Thiago

Luiz Henrique

Matheus Cunha

Neymar

Raphinha

Rayan

Vinícius Júnior