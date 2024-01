Los Yankees de New York, instados por el cubano Aroldis Champan "El Misil" vistieron camisetas con la frase “Patria y Vida”

El acuerdo depende de un examen físico, dijo una persona con conocimiento del contrato a The Associated Press. La fuente habló en condición de anonimato con AP, porque el acuerdo todavía no se cierra.