viernes 26  de  septiembre 2025
FÚTBOL AMERICANO

El mítico Maracaná recibirá un partido de la NFL en 2026

La NFL, que ha apostado fuerte por una expansión internacional, ya ha celebrado dos juegos en Sao Paulo, pero ahora se vestirá de gala en el Maracaná

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habla con la prensa antes del Super Bowl LIX, el 3 de febrero de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- La liga de football americano (NFL) anunció este viernes que celebrará un partido de la temporada regular de 2026 en el icónico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El acuerdo entre la competición deportiva más poderosa de Estados Unidos y las autoridades de Río contempla la celebración de tres partidos de fase regular durante los próximos cinco años en la ciudad carioca.

La NFL, que se ha lanzado a una expansión internacional, ya ha celebrado dos juegos en Sao Paulo.

El último de ellos ocurrió el pasado 5 de septiembre entre los Chiefs de Kansas City de Patrick Mahomes y Travis Kelce y los Chargers de Los Ángeles, frente a 47.627 aficionados.

Patrick Mahomes (3).jpg
El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, durante una práctica previa al Super Bowl 59, el 5 de febrero de 2025.

AFP

" Construyendo sobre el éxito de los partidos en Sao Paulo, no podríamos estar más emocionados de jugar en una de las ciudades más icónicas del mundo: Río de Janeiro", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado.

Crecimiento en Sudamérica

"Esperamos trabajar estrechamente con nuestros socios de la ciudad y el estado en Río, junto con el histórico estadio Maracaná, para profundizar nuestros vínculos con las decenas de millones de fanáticos en Brasil y en toda América del Sur", afirmó el dirigente de la NFL, que estima tener unos 36 millones de aficionados en el gigante suramericano.

Indudablemente, Brasil ha jugado un papel fundamental para la NFL en su proyecto de alcanzar a tantos aficionados como sea posible en todo el mundo. Es algo que no solo saca sonrisas en las oficinas del circuito, sino también entre las autoridades del país sudamericano, que históricamente ha sido reconocido como uno de los más grandes exponentes en el fútbol "soccer".

"Brasil es ahora el segundo mayor consumidor de football americano fuera de Estados Unidos, y miles de turistas y aficionados al deporte han soñado con experimentar este evento en el estadio más famoso del mundo", dijo el gobernador del estadio de Río de Janeiro, Cláudio Castro.

El Maracaná, el principal estadio de Brasil, con una capacidad de cerca de 74.000 espectadores, es una de las canchas de fútbol más icónicas del mundo y hogar de los equipos Flamengo y Fluminense.

FUENTE: AFP

