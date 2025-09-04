La NFL redobla su apuesta por Brasil

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, durante una práctica previa al Super Bowl 59, el 5 de febrero de 2025.

SAO PAULO.- Brasil recibe este viernes por segunda temporada consecutiva un juego de la multimillonaria liga de fútbol americano NFL , que en su objetivo de hacerse global tiene los ojos puestos en este gigantesco mercado de 213 millones de habitantes.

Los Chiefs de Kansas City -presentes en las últimas tres ediciones del Super Bowl y ganadores de cuatro trofeos- y los Chargers de Los Ángeles se enfrentarán a partir de las 21H00 locales (00H00 del sábado GMT) en la Neo Quimica Arena de Sao Paulo, hogar del club de fútbol Corinthians.

Fútbol Americano Empate de los Miami Dolphins en su primer partido de la pretemporada de la NFL

Fútbol Americano Jugadores de la NFL podrán seguir aspirando sales aromáticas por cuenta propia, pese a nueva restricción de la liga

Se espera una alta asistencia en este estadio con capacidad para 49.000 espectadores.

Allí, un año atrás y frente a más de 47.000 fans, los Eagles de Filadelfia vencieron 34-29 a los Packers de Green Bay, con tres touchdowns de Saquon Barkley, para iniciar su camino hacia el campeonato del Super Bowl.

Fue el primer juego de la NFL en Sudamérica.

El país del "soccer"

Joya del deporte en Estados Unidos, con 23.000 millones de dólares de ingresos el año pasado, la NFL busca globalizarse como hizo la NBA desde los tiempos de Magic Johnson, Larry Bird y Michael Jordan.

Esta temporada disputará siete juegos en ciudades fuera de Estados Unidos: Dublín, Londres, Berlín y Madrid, además de Sao Paulo. Melbourne se sumará en 2026.

En Brasil, el país del "soccer", el fenómeno superó expectativas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NFL (@nfl)

Según estimaciones propias, la NFL tiene en el gigante suramericano su segunda mayor "base de fans" fuera del país, con 36 millones de aficionados, solo detrás de los 48 millones con los que cuenta en México.

El show de mediotiempo de este año contará con la cantante de música urbana colombiana Karol G.

"Un fenómeno brutal"

"Es un fenómeno brutal. Brasil empezó a crear un 'fandome' en la era de los 49ers", cinco veces ganadores del Super Bowl en las décadas de 1980 y 1990, relata a la AFP Sergio Arenillas, narrador de la NFL en el grupo de medios brasileño Globo.

No existían las redes sociales y la televisión por cable apenas asomaba, pero el eco de los San Francisco 49ers del mítico quarterback Joe Montana resonaba.

Surgía entonces una tímida torcida.

"Cuando era niño, jugaba videojuegos de la NFL. ¡No entendía nada!", suelta con una risotada Merlin Calazans, fanático de los Eagles que tiene un podcast de fútbol americano y jugó este deporte en su ciudad, Río de Janeiro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NFL Brasil (@nflbrasil)

Viajó el año pasado a Sao Paulo junto a su esposa, Clarissa, enamorada como él del fútbol americano, para ver por primera vez en persona a su equipo. Ella estaba de cumpleaños.

"Fue un sueño cumplido. Mágico", relata.

La bandera de Brasil está grabada en los anillos de campeones de los Eagles, en homenaje al lugar donde empezó su triunfal 2024.

"Duros. Detallistas. Unidos (Tought. Detailed. Together)", se lee bajo la bandera brasileña en la cara interior del anillo, conquistado al vencer a los Chiefs en el Super Bowl (40-22).

Nivel "amateur"

Grupos de aficionados de la NFL en Brasil proliferan en redes sociales.

Una agrupación de fanáticos de los Eagles organiza el "Quintal do Barkley", reunión para ver los juegos. "Un evento hecho por quienes hinchan, para quienes hinchan", promocionan en X.

El mundo de la farándula también echó un empujón, cuando la exestrella de la NFL, Tom Brady, se casó con la súper modelo brasileña Gisele Bündchen. El matrimonio duró 13 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NFL Brasil (@nflbrasil)

Brasil tiene embajador en la NFL con Cairo Santos, quien juega con los Bears de Chicago su duodécima temporada en esa liga, pero no cuenta con un campeonato local sólido.

Un primer intento, que no cuajó, fue el Torneo Tochdown (2009-2015) y hoy se juega un campeonato nacional con 32 equipos, muchos con nombres en inglés, como el actual campeón, Recife Mariners.

"El nivel es amateur", zanja Arenillas.

La Confederación Brasileña de Fútbol Americano, no obstante, confía en el "potencial de crecimiento" de este deporte, según el director de operaciones de la organización, Rodrigo Nascimento.

Una modalidad de la disciplina, "flag football", estará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Embed

FUENTE: AFP