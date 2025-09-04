jueves 4  de  septiembre 2025
FÚTBOL AMERICANO

La NFL redobla su apuesta por Brasil

Por segunda temporada de forma corrida, Brasil recibirá este viernes un juego de la NFL, que será protagonizado por los Chiefs y los Chargers

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, durante una práctica previa al Super Bowl 59, el 5 de febrero de 2025.

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, durante una práctica previa al Super Bowl 59, el 5 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- Brasil recibe este viernes por segunda temporada consecutiva un juego de la multimillonaria liga de fútbol americano NFL, que en su objetivo de hacerse global tiene los ojos puestos en este gigantesco mercado de 213 millones de habitantes.

Los Chiefs de Kansas City -presentes en las últimas tres ediciones del Super Bowl y ganadores de cuatro trofeos- y los Chargers de Los Ángeles se enfrentarán a partir de las 21H00 locales (00H00 del sábado GMT) en la Neo Quimica Arena de Sao Paulo, hogar del club de fútbol Corinthians.

Se espera una alta asistencia en este estadio con capacidad para 49.000 espectadores.

Allí, un año atrás y frente a más de 47.000 fans, los Eagles de Filadelfia vencieron 34-29 a los Packers de Green Bay, con tres touchdowns de Saquon Barkley, para iniciar su camino hacia el campeonato del Super Bowl.

Fue el primer juego de la NFL en Sudamérica.

El país del "soccer"

Joya del deporte en Estados Unidos, con 23.000 millones de dólares de ingresos el año pasado, la NFL busca globalizarse como hizo la NBA desde los tiempos de Magic Johnson, Larry Bird y Michael Jordan.

Esta temporada disputará siete juegos en ciudades fuera de Estados Unidos: Dublín, Londres, Berlín y Madrid, además de Sao Paulo. Melbourne se sumará en 2026.

En Brasil, el país del "soccer", el fenómeno superó expectativas.

Según estimaciones propias, la NFL tiene en el gigante suramericano su segunda mayor "base de fans" fuera del país, con 36 millones de aficionados, solo detrás de los 48 millones con los que cuenta en México.

El show de mediotiempo de este año contará con la cantante de música urbana colombiana Karol G.

"Un fenómeno brutal"

"Es un fenómeno brutal. Brasil empezó a crear un 'fandome' en la era de los 49ers", cinco veces ganadores del Super Bowl en las décadas de 1980 y 1990, relata a la AFP Sergio Arenillas, narrador de la NFL en el grupo de medios brasileño Globo.

No existían las redes sociales y la televisión por cable apenas asomaba, pero el eco de los San Francisco 49ers del mítico quarterback Joe Montana resonaba.

Surgía entonces una tímida torcida.

"Cuando era niño, jugaba videojuegos de la NFL. ¡No entendía nada!", suelta con una risotada Merlin Calazans, fanático de los Eagles que tiene un podcast de fútbol americano y jugó este deporte en su ciudad, Río de Janeiro.

Viajó el año pasado a Sao Paulo junto a su esposa, Clarissa, enamorada como él del fútbol americano, para ver por primera vez en persona a su equipo. Ella estaba de cumpleaños.

"Fue un sueño cumplido. Mágico", relata.

La bandera de Brasil está grabada en los anillos de campeones de los Eagles, en homenaje al lugar donde empezó su triunfal 2024.

"Duros. Detallistas. Unidos (Tought. Detailed. Together)", se lee bajo la bandera brasileña en la cara interior del anillo, conquistado al vencer a los Chiefs en el Super Bowl (40-22).

Nivel "amateur"

Grupos de aficionados de la NFL en Brasil proliferan en redes sociales.

Una agrupación de fanáticos de los Eagles organiza el "Quintal do Barkley", reunión para ver los juegos. "Un evento hecho por quienes hinchan, para quienes hinchan", promocionan en X.

El mundo de la farándula también echó un empujón, cuando la exestrella de la NFL, Tom Brady, se casó con la súper modelo brasileña Gisele Bündchen. El matrimonio duró 13 años.

Brasil tiene embajador en la NFL con Cairo Santos, quien juega con los Bears de Chicago su duodécima temporada en esa liga, pero no cuenta con un campeonato local sólido.

Un primer intento, que no cuajó, fue el Torneo Tochdown (2009-2015) y hoy se juega un campeonato nacional con 32 equipos, muchos con nombres en inglés, como el actual campeón, Recife Mariners.

"El nivel es amateur", zanja Arenillas.

La Confederación Brasileña de Fútbol Americano, no obstante, confía en el "potencial de crecimiento" de este deporte, según el director de operaciones de la organización, Rodrigo Nascimento.

Una modalidad de la disciplina, "flag football", estará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

FUENTE: AFP

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
Advertencia

El ataque de EEUU en el Caribe demuestra un cambio de estrategia en el combate al narcotráfico

Buque de guerra USS Sampson se dirige hacia el Caribe, frente a las costas de Venezuela.
ANÁLISIS

¿Por qué EEUU atacó a la embarcación con droga y no la detuvo?

Elmoncy Sercle espera juicio.
MUY CARO

Atropellada en Aventura tras negarse a que le olieran los pies sin pagar

Nicolás Maduro, el Alto Mando militar y funcionarios del régimen encabezaron este miércoles 3 de septiembre un acto en homenaje a China
NARCOTRÁFICO

¿Por qué Maduro ha evitado referirse de forma directa al ataque de EEUU a embarcación narco de Venezuela?

