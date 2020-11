El MVP José Abreu quiere poner una academia en Cuba

"Uno quisiera tener uno (Guante de Oro), pero si no me han tomado en cuenta, yo no controlo eso. Créanme que controlo seguir trabajando día a día para ser mejor defensa, y agradecido con la vida, soy MVP y Guante de Oro para mi madre", respondió el cubano para Diario Las Américas este jueves en una conferencia de prensa.

Añadir ese galardón a su vitrina depende de él. Desde hace años se ha enfocado en mejorar su defensa y no para de trabajar en ello.

El otro deseo, ese de jugar con el uniforme de Cuba, se escapa de sus manos. Se necesita un acuerdo entre Estados Unidos sobre las sanciones que le impone al régimen de la isla.

Si eso ocurriese y jugadores cubanos en el exilio fuesen tomados en cuenta para representar a su país, en el venidero Clásico Mundial de Béisbol, Abreu tiene una exigencia.

"Jugar por nuestra Cuba uno quisiera hacerlo, no estoy en contra, pero para hacer esas cosas me tienen que dar la oportunidad de hacer cosas en Cuba que yo quisiera hacer", siguió el inicialista de los Medias Blancas de Chicago, quien aun asimila que fue electo MVP. "Hacer una academia para niños que tienen el deseo de ser peloteros, pero si no me lo dejan hacer no juego con Cuba".

Mensaje en tiempos de pandemia

El año 2020 ha marcado a todo el mundo y José Abreu no es ajeno. La pandemia que causó el coronavirus COVID-19 hizo que la temporada de Grandes Ligas fuese a acortada a 60 juegos.

El MVP de la Liga Americana envió un mensaje para los fanáticos.

"Los único que les puedo decir es que hagan las cosas correctas y que se cuiden. Pero no podemos controlar el mundo, vamos a cuidarnos y tener conciencia de las cosas difíciles que pasamos".