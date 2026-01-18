El pedestal importa en Cooperstown

El puertorriqueño Carlos Beltrán, exjugador de la MLB, camina en el campo antes de un juego entre los Mets y los Azulejos, el 4 de abril de 2025.

Cada año, el Salón de la Fama se enfrenta al mismo ruido: la ansiedad por meter nombres, por inflar la clase, por no dejar a nadie “por fuera”. Pero el Salón no está para calmar expectativas ni para repartir reconocimientos. Está para marcar una diferencia. Y este año, si el estándar se respeta, no deberían entrar más de uno o dos de los candidatos a la inmortalidad.

La boleta es amplia, sí. Hay carreras largas, números acumulados y jugadores que fueron importantes en su contexto. Pero una cosa es haber sido relevante y otra muy distinta es haber sido indiscutible. El umbral del 75% existe justamente para eso, para separar lo bueno de lo excepcional, lo común de lo extraordinario.

BÉISBOL Equipo de la MLB fracasa en su intento de registrar nueva marca en Las Vegas

El voto, además, está claramente fragmentado. Muchos nombres buenos compitiendo por el mismo espacio y pocos capaces de despegarse del grupo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Baseball Hall of Fame (@baseballhall)

Cuando pasa eso, la historia suele repetirse. Los miembros de la BBWAA se vuelven más conservadores, no más generosos. No es castigo, es consecuencia.

Posibles excepciones

Hoy, siendo realistas, solo dos nombres parecen estar por encima del resto. Carlos Beltrán, por una carrera completa, consistente y bien evaluada con métricas modernas. Y Andruw Jones, por un dominio defensivo que no admite discusión y unos números ofensivos que, si bien suenan impresionantes, hay que recordar que en su último lustro como jugador activo su rendimiento bajó de bueno, casi extraordinario, a un pelotero común. ¿Le alcanzará? Ya veremos.

El resto de la boleta no es mala. Simplemente no alcanza, y a quienes le pudiese alcanzar, entonces tienen historia con sustancias prohibidas. Algo que, hasta el momento, y esperemos no cambie, ha sido un factor clave para impedir que lleguen al templo de los inmortales. Y eso no debería verse como un problema. El verdadero riesgo sería bajar el listón.

El martes 20 de enero, cuando se conozcan oficialmente los electos, el foco volverá a estar en los nombres. Pero la discusión de fondo es otra. El Salón de la Fama no necesita multitudes todos los años. Necesita mantener la altura del pedestal. Y este, claramente, es un año para hacerlo.