Marlins ofrecen detalles sobre los prospectos que recibieron en el cambio de Weathers

El presidente de operaciones de béisbol de los Marlins de Miami, Peter Bendix, posa para una foto antes de un juego, el 27 de marzo de 2025.

Los Marlins de Miami lucen más que contentos con el paquete de cuatro prospectos que recibieron en el cambio con los Yanquis de Nueva York que llevó al lanzador Ryan Weathers a la "Gran Manzana" este pasado martes.

En una charla virtual con los medios de comunicación el miércoles, el presidente de operaciones de béisbol de los peces, Peter Bendix , entró en detalle sobre cuáles fueron los motivos que llevaron al alto mando de la organización a seleccionar a cada uno de ellos.

En especial, Bendix hizo énfasis en las razones detrás de la elección del jardinero Dillon Lewis, quien estaba rankeado como la octava mejor promesa de los mulos por parte de Baseball America al momento de la transacción.

"Sus herramientas son realmente fantásticas", explicó el ejecutivo. "Conecta la bola muy fuerte, es bastante rápido, es un jardinero central excelente y apenas está alcanzando lo que en realidad puede hacer. Tiene un regalo atlético tremendo. Su desempeño en Clase A fuerte fue mejor que el que tuvo en Clase A baja. Eso no suele ocurrir, en particular con un jugador que fue seleccionado en el draft hace poco (2024). Hay un techo tremendo para Dillon", añadió.

Miami estuvo en conversaciones con los Yanquis para adquirir a Lewis previamente, cuando los neoyorquinos tenían interés por los servicios de Edward Cabrera; sin embargo, los residentes del sur de la Florida optaron por enviar al dominicano rumbo a los Cachorros de Chicago en una transacción que llevó a tres promesas a los peces, incluyendo al patrullero Owen Caissie.

Evaluación del resto

De igual forma, Bendix aseguró que el resto de los jugadores obtenidos en el canje con los Yanquis prometen jugar un papel importante en el futuro de los Marlins.

"Es un jugador muy completo, bueno en el jardín central", dijo Bendix sobre el guardabosques Brendon Jones. "Hace contacto, toma buenas decisiones. Hay más poder por conseguir. Roba muchas bases. No hay muchas cosas en las que no sea bueno. Ese tipo de jugadores pueden impactar un equipo de Grandes Ligas en múltiples formas".

Mientras tanto, del infielder Dillon Jasso, Bendix comentó: "Es alguien de quien pensamos que realmente puede batear. Esa es su habilidad principal. Un infielder de las esquinas que quizás no sea tan bueno defensivamente como estos otros chicos, pero sigue siendo bueno. Es alguien que pensamos que puede llegar a las mayores a punta de batazos".

Y finalmente, el también jugador de cuadro Juan Matheus, quien, de acuerdo a Bendix, "es un muy buen tercera base. Un bateador ambidiestro de 21 años de edad. Puede jugar en el campocorto y es otro jugador que hace muchas cosas bien. No se poncha, roba muchas bases. Pensamos que hay poder emergente allí. Es difícil encontrar todos esos ingredientes en alguien que es un buen defensor allá", cerró.