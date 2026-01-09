Rob Manfred planea una revolución en la MLB antes de retirarse: torneos, menos partidos y expansión

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, tras una reunión de los dueños de equipos, el jueves 16 de junio de 2013, en Nueva York.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, no piensa cerrar su etapa al frente del béisbol de Grandes Ligas sin dejar cambios profundos. De cara a su retiro previsto para enero de 2029, el dirigente reconoció que evalúa una restructuración histórica de la temporada, que incluiría torneos durante la campaña regular, posibles reducciones en el calendario de 162 juegos, expansión de la liga y una nueva organización divisional.

En una entrevista radial con WFAN, Manfred confirmó que la MLB ha discutido seriamente la idea de dividir la temporada o incorporar un torneo de mitad de campaña, siguiendo modelos similares al In-Season Tournament de la NBA y a competiciones que ya existen en el fútbol profesional.

“Entendemos que 162 partidos es un largo camino. La dificultad de implementar eventos dentro de la temporada nos lleva casi inevitablemente a hablar de menos juegos”, explicó Manfred.

El comisionado reconoció que el principal obstáculo es la importancia histórica de los récords de temporada, un aspecto profundamente arraigado en la identidad del béisbol.

Rob Manfred (4) El comisionado de la MLB, Rob Manfred, habla con la prensa, el 1 de agosto de 2025. PATRICK MCDERMOTT / Getty Images vía AFP

Fecha límite para agentes libres y oportunidad de marketing

Otra de las ideas que Manfred puso sobre la mesa es la creación de una ventana fija para la agencia libre, entre el 1 y el 20 de diciembre, con el objetivo de concentrar la atención mediática y comercial del deporte.

Según Manfred, este periodo permitiría a la MLB dominar el calendario deportivo antes de los playoffs de la NFL y cuando la NBA aún está en sus primeras semanas, generando un fuerte impacto en la venta de entradas y abonos de temporada.

Expansión, nuevas divisiones y menos viajes

Manfred también planteó una reorganización completa de la liga en ocho divisiones de cuatro equipos, estructuradas de forma geográfica. Este plan implicaría la expansión de la MLB con dos nuevas franquicias, aunque aclaró que equipos de la misma ciudad no compartirían división, como Yankees y Mets, Cubs y White Sox, o Dodgers y Angels.

El objetivo principal sería reducir la carga de viajes, uno de los mayores desafíos físicos para los jugadores.

“Les pedimos que jueguen 162 veces en 186 días. Se podrían eliminar muchos viajes y hacerlos menos onerosos, beneficiando la salud y seguridad de los jugadores”, sostuvo el comisionado.

Cambios ambiciosos, pero no garantizados

Todos estos planes requerirían negociación colectiva y la aprobación de la Asociación de Jugadores de la MLB, además de resolver el impacto económico de una expansión, que implicaría repartir ingresos entre más equipos.

Aunque nada está asegurado, Manfred deja claro que su etapa final como comisionado estará marcada por la ambición. El éxito del torneo de temporada de la NBA, que ha generado partidos competitivos y un incentivo adicional para los jugadores, sirve como referencia para un posible cambio de rumbo en el béisbol.

Por ahora, el futuro de la MLB está en discusión, pero una cosa es segura: Rob Manfred quiere transformar la liga antes de despedirse.