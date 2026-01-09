viernes 9  de  enero 2026
Béisbol

Rob Manfred planea una revolución en la MLB antes de retirarse: torneos, menos partidos y expansión

Rob Manfred evalúa cambios históricos en la MLB antes de 2029: torneos de temporada, menos partidos, expansión de equipos y una nueva estructura divisional.

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, tras una reunión de los dueños de equipos, el jueves 16 de junio de 2013, en Nueva York.

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, tras una reunión de los dueños de equipos, el jueves 16 de junio de 2013, en Nueva York.

AP Foto/John Minchillo
Por Pedro Felipe Hernández

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, no piensa cerrar su etapa al frente del béisbol de Grandes Ligas sin dejar cambios profundos. De cara a su retiro previsto para enero de 2029, el dirigente reconoció que evalúa una restructuración histórica de la temporada, que incluiría torneos durante la campaña regular, posibles reducciones en el calendario de 162 juegos, expansión de la liga y una nueva organización divisional.

En una entrevista radial con WFAN, Manfred confirmó que la MLB ha discutido seriamente la idea de dividir la temporada o incorporar un torneo de mitad de campaña, siguiendo modelos similares al In-Season Tournament de la NBA y a competiciones que ya existen en el fútbol profesional.

Lee además
El mariscal de campo de los Eagles de Filadelfia, Jalen Hurts, durante una entrevista televisiva tras ganar el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
FÚTBOL AMERICANO

Eagles y 49ers abren los playoffs más inciertos de la NFL
El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso (CR), le grita al entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone (3.º por la izq.), durante el partido de semifinales de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeddah el 8 de enero de 2026. 
Fútbol

Vinicius vuelve a encender el derbi: fuerte cruce con Simeone en la Supercopa de España

“Entendemos que 162 partidos es un largo camino. La dificultad de implementar eventos dentro de la temporada nos lleva casi inevitablemente a hablar de menos juegos”, explicó Manfred.

El comisionado reconoció que el principal obstáculo es la importancia histórica de los récords de temporada, un aspecto profundamente arraigado en la identidad del béisbol.

Rob Manfred (4)
El comisionado de la MLB, Rob Manfred, habla con la prensa, el 1 de agosto de 2025.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, habla con la prensa, el 1 de agosto de 2025.

Fecha límite para agentes libres y oportunidad de marketing

Otra de las ideas que Manfred puso sobre la mesa es la creación de una ventana fija para la agencia libre, entre el 1 y el 20 de diciembre, con el objetivo de concentrar la atención mediática y comercial del deporte.

Según Manfred, este periodo permitiría a la MLB dominar el calendario deportivo antes de los playoffs de la NFL y cuando la NBA aún está en sus primeras semanas, generando un fuerte impacto en la venta de entradas y abonos de temporada.

Expansión, nuevas divisiones y menos viajes

Manfred también planteó una reorganización completa de la liga en ocho divisiones de cuatro equipos, estructuradas de forma geográfica. Este plan implicaría la expansión de la MLB con dos nuevas franquicias, aunque aclaró que equipos de la misma ciudad no compartirían división, como Yankees y Mets, Cubs y White Sox, o Dodgers y Angels.

El objetivo principal sería reducir la carga de viajes, uno de los mayores desafíos físicos para los jugadores.

“Les pedimos que jueguen 162 veces en 186 días. Se podrían eliminar muchos viajes y hacerlos menos onerosos, beneficiando la salud y seguridad de los jugadores”, sostuvo el comisionado.

Cambios ambiciosos, pero no garantizados

Todos estos planes requerirían negociación colectiva y la aprobación de la Asociación de Jugadores de la MLB, además de resolver el impacto económico de una expansión, que implicaría repartir ingresos entre más equipos.

Aunque nada está asegurado, Manfred deja claro que su etapa final como comisionado estará marcada por la ambición. El éxito del torneo de temporada de la NBA, que ha generado partidos competitivos y un incentivo adicional para los jugadores, sirve como referencia para un posible cambio de rumbo en el béisbol.

Por ahora, el futuro de la MLB está en discusión, pero una cosa es segura: Rob Manfred quiere transformar la liga antes de despedirse.

Temas
Te puede interesar

MLS se conjura para destronar al Inter Miami de Messi: "Queremos ganarle al mejor"

Los Dolphins encuentran en Green Bay a su nuevo arquitecto deportivo

Suspenden juego del Heat de Miami por una cancha "impracticable"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
Movimiento diplomático

Trump confirma que Washington evalúa reabrir la embajada de EEUU en Caracas

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
DIVISIONES INTERNAS

Estratega demócrata critica a su partido por rechazar captura de Maduro: "EEUU tiene derecho a defenderse"

Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.
Política

Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

Te puede interesar

Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Por MARINELLYS TREMAMUNNO
Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
REBELIóN POLíTICA

Hijo del último Sah pide a Trump que intervenga urgente en Irán

Estados Unidos confisca otro pbuque petrolero vinculado al régimen chavista
OPERACIÓN LANZA DEL SUR

EEUU confisca un tercer petrolero vinculado al régimen chavista: "Las flotas fantasma no eludirán la justicia"

From Cuba to America, George Feldenkreis.
CINE

Un filme inspirador: El hombre detrás de Perry Ellis International

Vista de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 12 de marzo de 2019.
VENEZUELA

Diplomáticos de EEUU llegan a Caracas para evaluar la reapertura gradual de la embajada