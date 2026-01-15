Estos son los prospectos que acordaron con equipos de MLB en el período de firmas internacionales 2026

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, habla con la prensa, el 1 de agosto de 2025.

Este jueves 15 de enero se abrió de forma oficial el período de firmas internacionales en las Grandes Ligas , lo que abre la puerta para que jóvenes promesas de distintos lugares del mundo puedan cumplir su sueño de llegar al béisbol profesional.

Si bien en esta ocasión no hubo un fichaje de la magnitud del japonés Roki Sasaki , quien firmó con los Dodgers de Los Ángeles previo al inicio de la temporada anterior, la clase del 2026 presenta una buena cantidad de jugadores que prometen convertirse en estrellas en un futuro no muy lejano.

La importancia de las firmas internacionales para la MLB no es ningún secreto. Desde figuras establecidas como Ronald Acuña Jr., Juan Soto y José Ramírez, entre otros, hasta potenciales candidatos al MVP como Julio Rodríguez, Jackson Chourio y Elly De La Cruz, todos atravesaron por el esperado período de pactos en su momento.

Tres de los actuales seis mejores prospectos de las mayores, según el ránking de los expertos de MLB Pipeline, llegaron a través del mercado internacional: Leo De Vries (Atléticos), Jesús Made (Cerveceros) y Sebastián Walcott (Rangers). Todos llegaron a Doble A con 18 años de edad y el trío promete causar estragos en el "Big Show" más temprano que tarde.

Top 5 de jugadores con acuerdos en el período 2026

Luis Hernández (SS) de Venezuela: Firmó con los Gigantes de San Francisco por 5.000.000 de dólares.

El torpedero es considerado por varios scouts como la joya más brillante en la clase de este año. Hernández hizo historia al ser el primer pelotero nacido en su país en ser rankeado como el número uno en el listado de promesas de MLB Pipeline en cualquier clase.

Wandy Asigen (SS) de República Dominicana: Firmó con los Mets de Nueva York por 3.900.000 dólares.

El joven de 16 años de edad ya ha registrado velocidades de salida en sus conexiones superiores a las 110 millas por hora en varias ocasiones. Los scouts destacan que tiene manos rápidas y una habilidad natural para conectar la bola con fuerza.

Francisco Rentería (OF) de Venezuela: Firmó con los Filis de Filadelfia por 4.000.000 de dólares.

Rentería se convirtió de inmediato en el prospecto internacional mejor rankeado que han firmado los Filis en su historia. Muchos dentro de la organización consideran que es la promesa extranjera con mayor potencial en la organización desde su compatriota Bob Abreu.

Johenssy Colome (SS) de la República Dominicana: Firmó con los Atléticos por 4.000.000 dólares.

El paracorto ha generado comparaciones con su compatriota Vladimir Guerrero Jr. por su habilidad en el cajón de bateo, mientras que a la defensiva ha recibido comparaciones con Manny Machado.

Angeibel Gómez (OF) de Venezuela: Firmó con los Reales de Kansas City por 2.900.000 dólares.

Gómez ha impresionado a los scouts con su físico y velocidad. Es conocido por jugar un sólido jardín central y se espera que pueda permanecer en esa posición a largo plazo.

Otras firmas destacadas

Ángel Núñez Jr. (OF) de la República Dominicana: Firmó con los Rojos de Cincinnati por 3.000.000 de dólares.

Jeancer Custodio (OF) de la República Dominicana: Firmó con los Piratas de Pittsburgh por 900.000 dólares.

Emanuel Luna (OF) de la República Dominicana: Firmó con los Cardenales de San Luis por 2.300.000 dólares.

Jeyson Horton (SS) de la República Dominicana: Firmó con los Angelinos de Los Ángeles por 2.000.000 de dólares.

Elián Rosario (OF/3B) de la República Dominicana: Firmó con los Rangers de Texas por 2.500.000 dólares.