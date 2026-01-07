miércoles 7  de  enero 2026
Equipo de la MLB fracasa en su intento de registrar nueva marca en Las Vegas

Los Atléticos de la MLB, que hasta el 2024 jugaron en Oakland, no pudieron registrar la marca "Las Vegas Athletics" de cara a su traslado a la capital del juego

Jugadores de los Atléticos durante el himno nacional antes de un juego contra los Medias Blancas de Chicago en el Rate Field, el 15 de abril de 2025 en Chicago, Illinois.

Jugadores de los Atléticos durante el himno nacional antes de un juego contra los Medias Blancas de Chicago en el Rate Field, el 15 de abril de 2025 en Chicago, Illinois.

Justin Casterline / Getty Images / AFP 
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- La franquicia de béisbol Atléticos fracasó en su intento de registrar "Las Vegas Athletics" como nueva marca comercial de cara a su proyectado traslado a la capital estadounidense del juego.

En un nuevo contratiempo para el equipo de las Grandes Ligas, que dejó de forma polémica su histórica sede de Oakland, California, en 2024, y que aún espera la construcción de su nuevo estadio, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) resolvió que el término no es lo suficientemente distintivo para ser registrado.

En su rechazo, presentado el mes pasado, la USPTO señaló que el término "athletics" se limita a describir "la finalidad y las características de los bienes y servicios del solicitante" y que, por lo tanto, la denominación "Las Vegas Athletics" resulta "principalmente descriptiva desde el punto de vista geográfico".

La decisión podría tener consecuencias importantes para la franquicia a la hora de combatir la venta de mercancía falsificada u otros usos por parte de terceros. No obstante, los Atléticos aún pueden responder a la observación -que no es definitiva- o presentar una apelación legal.

Fundado en 1901 en Filadelfia, el equipo ya se había mudado en dos ocasiones, primero a Kansas City y luego a Oakland, antes de esta nueva reubicación.

La dirigencia de los Atléticos optó por trasladar la franquicia a Las Vegas tras no alcanzar un acuerdo para la construcción de un nuevo estadio en Oakland y obtuvo la aprobación de las Grandes Ligas en 2023.

El histórico hotel y casino Tropicana de Las Vegas ya fue demolido para dar paso al futuro estadio de béisbol. Mientras tanto, el equipo disputa sus partidos como local en un estadio provisional de ligas menores en Sacramento, capital del estado de California.

Pese a haber registrado con éxito en el pasado las marcas "Oakland Athletics" y "Kansas City Athletics", la USPTO determinó que la "reivindicación de propiedad de un registro previo vigente" no resulta suficiente, ya que cada solicitud debe evaluarse de manera independiente.

"El peso de demostrar la distintividad adquirida es proporcionalmente alto y requiere más pruebas", indicó el organismo.

Un caso "inusual"

En una entrada de blog, el abogado especializado en marcas Josh Gerben calificó el caso como "inusual, casi extraño, para una franquicia de la MLB".

Sin embargo, explicó que, al no haber comenzado aún a competir bajo su nuevo nombre ni en su nueva ciudad, el club no puede aportar "pruebas de mercado, como cifras de ventas, inversión publicitaria, reconocimiento mediático o percepción del consumidor", elementos que normalmente permiten superar una objeción por carácter descriptivo.

"Eso coloca a la organización en un escenario clásico de estar entre la espada y la pared", concluyó.

FUENTE: AFP

