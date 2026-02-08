El precio del tiempo

El venezolano Luis Arráez, de los Padres de San Diego, sostiene una mantis religiosa en el dorso de su mano antes del quinto juego de la serie divisional ante los Dodgers de Los Ángeles, el jueves 10 de octubre de 2024

Firmar tarde casi siempre tiene un precio. No hay magia, no hay atajos. Y estos días lo volvieron a demostrar Eugenio Suárez y Luis Arráez, dos perfiles distintos, dos historias que chocan con la misma lección: el tiempo no espera. Suárez llega a Cincinnati con 34 años , tras una temporada de locura entre Diamondbacks y Mariners: 49 jonrones, 118 carreras impulsadas, All-Star, OPS de .824. Un año de lujo, un año para venderse al mejor postor, pero firmó tarde. Apostó a que los equipos pelearan por él, que subieran la oferta, que le dieran el rol que merecía. Al final, los Cincinnati Reds se movieron y pagaron $15 millones por un año, con opción mutua de $16 millones para 2027, por encima del presupuesto planeado. Poder y experiencia valen, pero esperar te deja con la presión encima. Llegas a un clubhouse con expectativas inmediatas, sin margen para acomodarte. Cada turno se examina como si fuera la primera y la última oportunidad.

Arráez, en cambio, es casi un caso opuesto. Tres veces campeón de bateo, promedio de .317 en siete temporadas, un maestro del contacto. Pero firmó tarde y, aunque recibió ofertas, terminó aceptando $12 millones por un año, menos que el año pasado. Su perfil hoy no es “sexy” para todos. Tiene poco poder, defensivamente limitado, velocidad promedio. El mercado lo pondera diferente, prioriza slugging, versatilidad y métricas modernas.

Arráez sabe que es él mismo quien paga el costo: un contrato menor, menos margen de maniobra y la necesidad de adaptarse rápido al cuadro de los Gigantes. Su firma también se basó en sus preferencias, se espera sea el segunda base titular de San Francisco. Una posición en la que no acumula 50 juegos en las últimas dos temporadas, aunque no es ajena para él.

En los dos casos el mensaje es el mismo. Esperar no siempre rinde. Puedes llegar con un historial de poder o con una hoja de bateo impecable, pero la liga avanza, los clubes ya planificaron, los presupuestos están hechos. Firmar tarde implica ceder dinero, rol o comodidad. Suárez y Arráez lo saben y sus decisiones se reflejarán desde el primer día que toquen el diamante. El tiempo pasa, y el mercado no perdona.