¿El próximo Michael Jordan está entre nosotros?

Edwards iba a ser jugador de NFL, pero el baloncesto ganó más la atención y se decantó por los tabloncillos. Ahora tiene la oportunidad de llevar a los Timberwolves a su primer campeonato de la NBA mientras se preparan para enfrentarse a los Dallas Mavericks, liderados por Kyrie Irving y Luka Doncic, en la serie final de la Conferencia Oeste.

Lo que Edwards tiene en común con Jordan es una mentalidad implacable combinada con un conjunto de habilidades increíbles.

Michael Jordan.jpg El legendario Michael Jordan durante una rueda de prensa previo al juego entre los Hornets de Charlotte y los Bucks de Milwaukee, el 24 de enero de 2020, en París. AP Foto/Thibault Camus

Hay una confianza en su manera de manejar el juego y una determinación para recuperarse de los contratiempos.

Una y otra vez en el documental de Netflix, The Last Dance, Jordan habla de tomarse las cosas como algo personal. Cuando las cosas no le iban bien, cuando algo o alguien le molestaba, lo usaba como motivación. Fue una perspectiva que lo llevó a seis títulos de la NBA con los Chicago Bulls en la década de 1990.

Las cosas no siempre han ido a la manera de Edwards en los play-offs de este año. Sólo lo ha hecho más decidido.

Dos victorias de los Timberwolves, incluida una recuperación de 20 puntos en el juego siete, lo cambiaron todo. Edwards dijo en el sexto encuentro que iría al juego siete a ganarlo y fue así.

Esa confianza, igualada con su habilidad de primer nivel, obligó a la liga a tomar nota.

Con su cambio de rumbo, un juego sedoso de gama media y clavadas que tienen una extraña similitud con el logotipo de la marca Michael Jordan, es fácil ver cómo se han formado las comparaciones de los fans y los medios de comunicación.

Un lujo en la NBA:

Él tiene un camino por recorrer. Solo jugó 22 partidos de playoff con un promedio de 28,5 puntos – Jordan, en sus primeros 22, tuvo un promedio de 35,4 puntos.

Edwards es lo más cercano a MJ, que juega actualmente en el tabloncillo. Luka Doncic o Jason Tatum, que son jugadores imagen de la marca Jordan, son geniales, pero cada uno con estilo muy diferente al de su majestad.