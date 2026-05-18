Real Madrid anuncia la marcha de Carvajal al término de esta temporada

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (izq.), y el defensa español Dani Carvajal celebran una victoria al final de un partido ante el Barcelona, el 26 de octubre de 2025.

MADRID.- El capitán del Real Madrid , Dani Carvajal , dejará el club blanco cuando finalice su contrato al término de la presente temporada, anunció la entidad este lunes en un comunicado.

"Carvajal es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de nuestra historia", destacó el club.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid y tras un paso breve por el Bayer Leverkusen (2012-2013), Carvajal se adueñó de la banda derecha de la defensa blanca en la última década, logrando un impresionante palmarés.

En total, como recordó el Madrid, han sido 450 partidos vistiendo la camiseta merengue y 27 títulos: "6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España".

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Con la selección española ha disputado 51 partidos, proclamándose campeón de la Eurocopa en 2024 y de la Liga de Naciones un año antes.

Carvajal tenía esperanzas de acudir con la Roja al Mundial de Norteamérica, pero en las dos últimas temporadas apenas ha jugado, desde que sufrió una grave lesión de rodilla en octubre de 2024 que le dejó fuera de los terrenos de juego durante ocho meses.

A su regreso, en junio del año pasado, apenas participó en un partido en el Mundial de Clubes y esta temporada ha encadenado varias lesiones musculares que apenas le han dejado participar con el equipo.

Según la prensa española, Carvajal no forma parte de la prelista de 55 jugadores convocables por el seleccionador español Luis de la Fuente para disputar el próximo Mundial.

"Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club", declaró el presidente blanco Florentino Pérez, citado en el comunicado.

"Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa", añadió.

Otro capitán que se va

Por sexto año consecutivo, un jugador que ha sido capitán del Real Madrid abandonará el club al término de la temporada.

Antes de Carvajal, dejaron la entidad siendo los capitanes Sergio Ramos (2021), Marcelo (2022), Karim Benzema (2023), Nacho Fernández (2024) y Luka Modric (2025).

Carvajal tendrá la ocasión de despedirse del Estadio Santiago Bernabéu el próximo sábado contra el Athletic en la última jornada de LaLiga.

FUENTE: AFP