lunes 18  de  mayo 2026
FÚTBOL

Real Madrid anuncia la marcha de Carvajal al término de esta temporada

El español Dani Carvajal, formado en las categorías inferiores del club, ha disputado 450 partidos con la camiseta del Real Madrid y ha celebrado 27 títulos

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (izq.), y el defensa español Dani Carvajal celebran una victoria al final de un partido ante el Barcelona, el 26 de octubre de 2025.&nbsp;

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (izq.), y el defensa español Dani Carvajal celebran una victoria al final de un partido ante el Barcelona, el 26 de octubre de 2025. 

Oscar DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, dejará el club blanco cuando finalice su contrato al término de la presente temporada, anunció la entidad este lunes en un comunicado.

"Carvajal es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de nuestra historia", destacó el club.

Lee además
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

Presidente del Real Madrid no dimite y convoca a elecciones
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, asiste a una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 14 de enero de 2025.
FÚTBOL

Barcelona estudia tomar acciones legales tras las acusaciones del presidente del Real Madrid

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid y tras un paso breve por el Bayer Leverkusen (2012-2013), Carvajal se adueñó de la banda derecha de la defensa blanca en la última década, logrando un impresionante palmarés.

En total, como recordó el Madrid, han sido 450 partidos vistiendo la camiseta merengue y 27 títulos: "6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España".

Embed

Con la selección española ha disputado 51 partidos, proclamándose campeón de la Eurocopa en 2024 y de la Liga de Naciones un año antes.

Carvajal tenía esperanzas de acudir con la Roja al Mundial de Norteamérica, pero en las dos últimas temporadas apenas ha jugado, desde que sufrió una grave lesión de rodilla en octubre de 2024 que le dejó fuera de los terrenos de juego durante ocho meses.

A su regreso, en junio del año pasado, apenas participó en un partido en el Mundial de Clubes y esta temporada ha encadenado varias lesiones musculares que apenas le han dejado participar con el equipo.

Según la prensa española, Carvajal no forma parte de la prelista de 55 jugadores convocables por el seleccionador español Luis de la Fuente para disputar el próximo Mundial.

"Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club", declaró el presidente blanco Florentino Pérez, citado en el comunicado.

"Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa", añadió.

Otro capitán que se va

Por sexto año consecutivo, un jugador que ha sido capitán del Real Madrid abandonará el club al término de la temporada.

Antes de Carvajal, dejaron la entidad siendo los capitanes Sergio Ramos (2021), Marcelo (2022), Karim Benzema (2023), Nacho Fernández (2024) y Luka Modric (2025).

Carvajal tendrá la ocasión de despedirse del Estadio Santiago Bernabéu el próximo sábado contra el Athletic en la última jornada de LaLiga.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Real Madrid cumple ante el Oviedo en medio de pitos a Mbappé

Mourinho deja en suspenso su renovación con Benfica y reaviva rumores sobre el Real Madrid

Entrenador del Real Madrid asegura que "mi relación con Mbappé sigue siendo la misma"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate F-18.  video
SUCESOS

Dos aviones de combate se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho

Alex Saab.
PRIMERAS HORAS

Qué se sabe hoy de Alex Saab y qué viene para él tras su llegada a Miami

El irlandés Conor McGregor sonríe durante una presentación del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Marbella, el 18 de julio de 2024.
DEPORTES

¡Oficial! Conor McGregor ya tiene fecha de regreso a la UFC

Carmen Teresa Navas, muestra un cartel con la foto de su hijo Víctor Hugo Quero
LUTO

Venezuela: Fallece Carmen Navas, madre de preso político que murió en desaparición forzada por la dictadura

Imagen referencial. 
REPORTAJE

Estrategia del régimen ante operación militar de EEUU: drones para atacar objetivos en la Florida y usar como rehenes a los disidentes

Te puede interesar

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
FLORIDA

Acusan en una corte de Miami a Alex Saab por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Octavio Pérez, analista político, teniente coronel retirado del Ejército de EEUU, especialista en inteligencia y seguridad hemisférica y cofundador del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).
ENTREVISTA

Octavio Pérez: "La visita de la CIA a Cuba aumenta la presión sobre Raúl Castro"

Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios.
CUESTIONAMIENTOS

Denuncian "deriva radical" del Gobierno de Sánchez contra empresarios españoles

El gobernador de la Florida Ron DeSantis.
VISIÓN ECONÓMICA

DeSantis asegura que una Cuba libre podría convertirse en una potencia turística del Caribe

Imagen de la ciudad de Nueva York.
NUEVA YORK

El precio mínimo de renta en Manhattan supera por 1era vez los 5.000 dólares