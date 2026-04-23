El Santiago Bernabéu se convierte en una cancha de tenis por el torneo de Madrid

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (D), celebra su segundo gol con el centrocampista turco, Arda Güler, durante un partido de Liga contra el Valencia CF en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 1 de noviembre de 2025.

MADRID.- El estadio Santiago Bernabéu se ha convertido temporalmente en una cancha de tenis, que podrán utilizar para entrenar los participantes en el Masters 1000 de Madrid , que arrancó esta semana.

El césped del estadio del Real Madrid ha desaparecido temporalmente para dejar paso de manera visible a una cancha de tierra batida, que será exclusivamente para el entrenamiento de los tenistas que lo requieran.

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El exjugador español Rafael Nadal, el actual número uno del mundo, Jannik Sinner, y dos futbolistas del Real Madrid, Thibaut Courtois y Jude Bellingham, fueron los encargados de estrenarla con un peloteo.

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Como juez de silla de excepción contaron con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, además de con la presencia de los codirectores del torneo madrileño, Feliciano López y Garbiñe Muguruza.

El torneo de tenis de Madrid tiene como sede la Caja Mágica, una instalación situada a unos diez kilómetros del estadio Bernabéu.

Primeros duelos

Los argentinos Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli avanzaron este jueves a segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, mientras la defensora del título femenino en la capital española, Aryna Sabalenka, también arrancó con firmeza.

Navone, número 45 del mundo, superó al portugués Nuno Borges por 6-4 y 7-5 para sellar su billete a la siguiente ronda, donde se medirá al alemán Alexander Zverev, dos veces campeón en Madrid.

Reciente ganador del torneo de Bucarest, tratará de romper ante el germano su límite en Madrid, donde en sus dos apariciones anteriores no logró superar la segunda ronda.

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Su compatriota Juan Manuel Cerúndolo (67º del ránking) le acompañará en la siguiente fase, donde se medirá al italiano Luciano Darderi, tras imponerse al alemán Daniel Altmaier por un doble 6-4.

Carabelli no tuvo demasiados problemas para deshacerse del veterano francés Gaël Monfils, en plena gira de despedida como profesional, por 6-3 y 6-4.

El número 57 del mundo se enfrentará en la siguiente ronda al italiano Flavio Cobolli, décimo cabeza de serie

No tuvo igual fortuna el argentino Sebastián Báez (64º), derrotado 7-5 y 6-1 por el litauano Vilius Gaubas.

En el cuadro femenino, la número 1 del mundo, Sabalenka, arrancó con paso firme su defensa del título en Madrid al imponerse a la estadounidense Peyton Stearns (43ª) por 7-5, 6-3.

FUENTE: AFP