viernes 17  de  abril 2026
FÚTBOL

UEFA abre proceso por incidente con fotógrafos heridos en el Bayern-Real Madrid

El proceso abierto por la UEFA se refiere al "bloqueo de pasajes públicos", el "lanzamiento de objetos" y la "invasión de espectadores" en el partido

Jugadores del Bayern Múnich celebran con su afición luego de clasificar a las semifinales de la Champions League, el 15 de abril de 2026.

Jugadores del Bayern Múnich celebran con su afición luego de clasificar a las semifinales de la Champions League, el 15 de abril de 2026.

KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚNICH.- La UEFA abrió este viernes un proceso disciplinario contra el Bayern Múnich, después de que varios fotógrafos resultaran heridos al final del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa en el Allianz Arena.

Tras su victoria 2-1 en la ida en Madrid la pasada semana, el Bayern estuvo tres veces por detrás en el marcador el miércoles ante el Real Madrid (1-0, 2-1, 3-2), antes de arrancar la victoria 4-3 en los últimos minutos gracias a los goles de Luis Díaz y Michael Olise.

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En el momento del tanto del empate del colombiano, algunos aficionados saltaron las vallas para acceder a una parte del estadio que les está prohibida, entre la grada y los paneles publicitarios.

Después de la diana de la victoria del francés, los fanáticos fueron a celebrarlo con los jugadores y aplastaron a varios fotógrafos contra esos paneles. Algunos reporteros gráficos resultaron heridos en el tumulto.

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El Bayern se puso en contacto con los fotógrafos heridos y con los aficionados, que pidieron disculpas por el incidente.

El proceso abierto por la UEFA se refiere al "bloqueo de pasajes públicos", el "lanzamiento de objetos", la "invasión de espectadores" y la "transmisión de un mensaje inadecuado para un evento deportivo (pancarta anti-UEFA)".

"El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) se ocupará de este asunto en su debido momento", precisó la UEFA.

La parte inferior del fondo sur, donde se ubican los aficionados del Bayern en el Allianz Arena, ya había sido clausurada tras el uso de artefactos pirotécnicos contra el Sporting de Portugal en diciembre.

El cierre tuvo lugar en el último partido en casa de la fase de grupos de la Champions contra el Union Saint-Gilloise de Bélgica a finales de enero.

Caicedo renueva con el Chelsea

El centrocampista ecuatoriano del Chelsea, Moisés Caicedo, firmó la renovación de su contrato por otras siete temporadas, hasta 2033, anunció este viernes el club londinense en un comunicado.

Caicedo se convierte así en uno de los jugadores mejor pagados del club de Stamford Bridge, que recompensa su gran rendimiento con los Blues desde su llegada procedente del Brighton en 2023.

El internacional ecuatoriano le costó al Chelsea 115 millones de libras (156 millones de dólares), un récord entonces para el fútbol inglés, y Caicedo se ha convertido desde entonces en "una figura clave" de los Blues y "uno de los centrocampistas más destacados del mundo", destacó la entidad.

FUENTE: AFP

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