Venezolano Borregales relanza a los Patriots en los playoffs de la NFL

El pateador venezolano Andy Borregales se encargó de los nueve primeros puntos de Nueva Inglaterra con tres goles de campo de 23, 35 y 39 yardas

El venezolano Andy Borregales (36), de los Patriots de Nueva Inglaterra, patea un gol de campo durante un partido, el 26 de octubre de 2025.

El venezolano Andy Borregales (36), de los Patriots de Nueva Inglaterra, patea un gol de campo durante un partido, el 26 de octubre de 2025.

BILLIE WEISS / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Los Patriots de Nueva Inglaterra lograron su primer triunfo en playoffs desde 2019 al batir 16-3 a los Chargers de Los Ángeles el domingo.

El pateador venezolano Andy Borregales se encargó de los nueve primeros puntos de Nueva Inglaterra con tres goles de campo de 23, 35 y 39 yardas.

El novato, de 23 años, completó un impecable debut en playoffs al convertir también el punto extra tras un touchdown en el último cuarto de Hunter Henry, que capitalizó un pase de 28 yardas de Drake Maye.

La feroz defensa de los Patriots se encargó del resto en una noche apagada de Justin Herbert, el quarterback estrella de los Chargers, que apenas sumó 159 yardas de pase y 57 de carrera sin touchdowns.

El joven Maye, aspirante al premio al Jugador Más Valioso (MVP) del curso, brilló en su estreno en postemporada con 268 yardas y un touchdown de pase y otras 66 yardas terrestres.

Bills rompen maldición

La jornada abrió con un triunfo de los Bills de Búfalo por 27-24 ante los Jaguars de Jacksonville de la mano de Josh Allen, el vigente MVP de la liga.

El quarterback impuso su experiencia sobre el joven Trevor Lawrence con un recital de dos touchdowns, 33 yardas de carrera y una anotación y 273 yardas aéreas, sin intercepciones.

Los Bills desterraron así una racha de derrotas como visitantes en playoffs que se prolongaba desde 1993.

Sus próximos rivales serán los Broncos de Denver, primer sembrado de la Americana, mientras los Patriots esperan oponente del duelo del lunes entre los Steelers de Pittsburgh y los Texans de Houston.

Raonic anuncia su retiro del tenis

El tenista canadiense Milos Raonic, que llegó a ser el número 3 de la ATP y finalista en Wimbledon en 2016, anunció este lunes que pone fin a una carrera en la que ganó ocho títulos en el circuito.

Poderoso sacador, gracias a su altura (1,96 m), Raonic (35 años) no competía desde hacía un año debido a problemas físicos.

"Este es un día que sabes que llegará, pero nunca estás preparado", escribió Raonic en sus redes sociales, asegurando haber sido "la persona más afortunada por poder vivir y cumplir mis sueños".

La mejor temporada de Raonic fue en 2016, cuando alcanzó la final de Wimbledon luego de derrotar en semifinales a Roger Federer, aunque perdió el título con Andy Murray.

Ese mismo año alcanzó las semifinales en Australia y se clasificó para el Masters, acabando el año en la 3ª posición del ránking.

Compitió por última vez en los Juegos de París 2024.

FUENTE: AFP

