El venezolano Juan Vitto, ejemplo de inclusión para personas con discapacidad

Cuando nació en San Cristóbal, Venezuela, hace 37 años, los médicos le dijeron a su familia que nunca caminaría, algo que sí ha logrado hacer con la ayuda de un aparato ortopédico y un andador. Vitto nació con una enfermedad congénita en la columna vertebral, llamada Spina Bífida, y siempre tuvo la necesidad de usar su aparato o su silla para movilizarse.

Esa condición, sin embargo, no le impidió en absoluto llegar al punto en que puede hacer una vida independiente y, desde muy temprana edad, valerse totalmente por sí mismo.

Gracias a esa determinación, completó su educación escolar y para graduarse inventó, con la colaboración de ingenieros, un andador para poder subir y bajar escalones con ese aparato ortopédico.

"En Venezuela hasta la fecha no hay una infraestructura adecuada como para que una persona con discapacidad pueda desplazarse libremente por las calles y demás edificaciones ", comentó Vitto. "Por eso quise encontrar una solución viable a esta deficiencia".

Luego siguió sus estudios superiores y se graduó en Informática en el Instituto Universitario Jesús Enrique Lozada, en San Cristóbal, en el estado de Táchira.

Desde que emigró a Estados Unidos con su familia, Vitto asiste a un gimnasio para mejorar su capacidad física. Una gran amiga, junto con su entrenador, le sugirieron que participara en carreras (maratones) y su instructor luego le presentó a Frankie Ruiz, el cofundador del Maratón de Miami.

"Hace cinco años me incorporé al grupo de corredores de Brickell Run Club, que conduce Frankie [Ruiz]", recordó Vitto. "Al principio no me sentí muy cómodo debido a que el paso de los corredores era muy fuerte, y desistí por un par de meses. Luego de un tiempo decidí volver a intentarlo y es entonces cuando, conversando con Frankie, me dijo que los entrenamientos eran para todos los niveles y que yo podía correr con los que llevaban un paso más lento al principio e ir avanzando. Así fue, y me quedé hasta ahora".

Hace un par de años, Vitto se incorporó al grupo de Nirvana Project, a quienes conoció precisamente en uno de los maratones de Miami a través de Ruth, su fundadora, y cuyo lema es "More positive actions, less Ego" ("Mas acciones positivas, menos Ego"). Allí agrupan a cualquier persona, con o sin discapacidad, familiares y amigos para correr desde 5 kilómetros hasta maratón, triatlones, etc.

collage juan vito.jpg La XVIII Life Time Maratón de Miami marcó la segunda vez que Juan Vitto completó los 42.195 kilómetros de recorrido, para lo cual ha entrenado a profundidad de manera permanente. Cortesía / Juan Vitto

El 9 de febrero último, alrededor de 20 integrantes del grupo Nirvana corrieron el Maratón de Miami con el objetivo de despertar conciencia en la sociedad sobre la importancia de incluir a las personas con discapacidades y darles el beneficio de que pueden hacer las cosas como los demás.

"Estados Unidos es el mejor país del mundo para las personas con discapacidad", atestiguó Vitto. "Dicho esto, debo señalar que siempre hay espacio para mejorar".

Existen personas que tienden a excluir a otras con discapacidades cuando debería ser al revés, debido a que piensan que no cuentan con la capacidad o la voluntad necesarias para hacer lo que los demás hacen o pueden lograr.

"En Estados Unidos no existe ningún obstáculo para las personas con discapacidad", explicó Vitto. "En todas partes hay rampas, las aceras tienen acceso para las sillas de ruedas. Nosotros nos encontramos en la lucha de hacer cambiar el chip de aquellos que piensan que por tener una condición especial no podemos hacer lo que todos hacen".

Cada día, Vitto se entrena unas cuatro o cinco horas, y dos o tres veces por semana practica con su silla de ruedas con un recorrido igual a la distancia de un medio o full maratón.

Brett Atwood parálisis cerebral maraton miami.jpg Brett Atwood, quien nació con parálisis cerebral, recibió una silla de ruedas nueva para seguir cumpliendo sus sueños, gracias a la generosidad de Watts Dental y Ocaquatics Swin. LUIS F. SÁNCHEZ / DLA

"Juan es exactamente lo que esta carrera [Maratón de Miami] representa", dijo Frankie Ruiz. "Él es un ejemplo audaz y comprometido que inspira el espíritu de celebrar y maximizar su potencial personal. Él es una de las grandes razones para continuar esforzándome en hacer el Life Time Maratón de Miami, la carrera más inclusiva del mundo".

Pero ese sentimiento de admiración y gratitud es recíproco: "Frankie y su esposa son sencillos y nobles", comentó Vitto sobre la dedicación y generosidad de Ruiz y su familia. "Siempre me apoyan, y su calidad humana está presente en todos sus actos".

En la XVIII Life Time Maratón de Miami participaron más de 22.000 corredores y se protagonizaron otras tantas historias para ser contadas, como la de Brett Atwood, quien nació con parálisis cerebral y el 9 de febrero participó en su primer maratón, y lo terminó.

El viernes anterior, Watts Dental y Ocaquatics Swim lo sorprendieron al donarle una silla de carreras profesional para que Atwood pudiera desenvolverse a sus anchas.

"Brett empezó a correr hace cuatro años y ahora, al fin, tiene una silla nueva para seguir cumpliendo sus sueños", dijo Maricarmen Saleta, de Ocaquatics Swim. "Brett ha corrido 5K, 10K, medio maratón y el domingo cumplió su primer full maratón".

La satisfacción de Maricarmen y del Dr. Jason Watts fueron enormes cuando Brett completó el maratón. Ese desprendimiento y esa inmensa generosidad le dan ilusión a la vida.