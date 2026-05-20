miércoles 20  de  mayo 2026
Béisbol

La tendencia “Tarps Off” revoluciona los estadios de MLB y enciende el ambiente en las Grandes Ligas

La tendencia “Tarps Off” invade los estadios de MLB con aficionados sin camiseta, cánticos y un ambiente que está revolucionando el béisbol.

Aficionados sin camiseta animan durante el partido entre los Pittsburgh Pirates y los St. Louis Cardinals en la tercera entrada en el Busch Stadium el 19 de mayo de 2026 en St. Louis, Missouri.&nbsp;

Aficionados sin camiseta animan durante el partido entre los Pittsburgh Pirates y los St. Louis Cardinals en la tercera entrada en el Busch Stadium el 19 de mayo de 2026 en St. Louis, Missouri. 

Joe Puetz/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La Major League Baseball (MLB) vive una inesperada y llamativa tendencia en sus estadios: grupos de aficionados, principalmente jóvenes, se quitan la camiseta y la agitan en el aire al ritmo de cánticos al estilo del fútbol para animar a sus equipos.

El fenómeno, conocido como “Tarps Off”, comenzó el pasado viernes en un juego de los St. Louis Cardinals y rápidamente se expandió a otras ciudades como Detroit, Tampa Bay, Filadelfia y Anaheim, convirtiéndose en una nueva sensación entre los fanáticos del béisbol.

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La dinámica es simple: los aficionados se reúnen en una sección específica del estadio, se quitan la camiseta y empiezan a corear canciones mientras giran sus prendas sobre la cabeza, creando un ambiente mucho más ruidoso y energético de lo habitual en la MLB.

“Es difícil no divertirse cuando los aficionados son así”, comentó el campocorto de los Cardinals, Masyn Winn. “Tenemos a los mejores aficionados del mundo, pero parece que la generación más joven lo convierte en un ambiente universitario”.

El origen de la tendencia se remonta a un grupo de 17 jugadores universitarios de béisbol afiliados a Stephen F. Austin State University, quienes asistieron al duelo entre Cardinals y Kansas City Royals mientras disputaban un torneo nacional en Illinois.

Lo que comenzó como una simple celebración terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta en las gradas. El ambiente fue tan llamativo que incluso el manager de St. Louis, Oliver Marmol, decidió comprar entradas para el grupo al día siguiente para mantener la energía en el estadio.

La mascota oficial del equipo, Fredbird, también se unió a la celebración.

Desde entonces, la tendencia ha seguido creciendo. En partidos recientes se han visto escenas similares en juegos de los Tampa Bay Rays, Philadelphia Phillies y Los Angeles Angels, donde incluso algunos aficionados aprovecharon para pedir la venta del club por parte del propietario Arte Moreno.

La MLB tampoco se queja del fenómeno. La asistencia a los estadios ha aumentado esta temporada y el promedio de aficionados por partido podría superar los 30.000 espectadores por primera vez desde 2016.

Todo indica que el béisbol está encontrando nuevas formas de conectar con las generaciones más jóvenes… aunque sea con camisetas volando por los aires.

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