En la oficina de los Dolphins de Miami aseguran no tener una petición de salida de Tyreek Hill

El gerente general de los Miami Dolphins , Chris Grier, dijo que Tyreek Hill no le pidió un intercambio a pesar de que el receptor estrella insinuó su intención de irse.

"Nunca pidió un intercambio conmigo".

Hill señaló una posible salida de los Dolphins después de la derrota del domingo ante los New York Jets, diciendo: "Estoy fuera", y que tiene "que hacer lo mejor para (su) carrera".

Grier dijo que ha tenido conversaciones productivas con Hill desde el final de la temporada regular, pero el receptor no dio marcha atrás en sus comentarios.

Hill tampoco jugó en el último cuarto del concurso, y el entrenador en jefe Mike McDaniel dijo que le dijeron que Hill no estaba "disponible" debido a una lesión. Sin embargo, Hill sugirió después del juego que McDaniels lo envió a la banca.

Tyreek Hill de Dolphins de Miami calienta antes del Juego ante Rams de Los Ángeles en la NFL @TylorBisciotti

McDaniel dijo el martes que él y Hill "despejaron el aire en una situación difícil y tumultuosa" y desestimó las ideas de que su relación necesitaba ser reparada.

"No es aceptable dejar un juego y no será tolerado en el futuro. Abrazó la responsabilidad. ... No creo que haya nada que arreglar", dijo McDaniel, según Marcel Louis-Jacques de ESPN.

Hill tuvo su campaña menos productiva desde su temporada 2019 con los Kansas City Chiefs, perdiéndose la postemporada y no siendo nombrado Pro Bowler por primera vez en sus nueve años de carrera. El wideout terminó la temporada regular con 959 yardas recibiendo y seis touchdowns.

El jugador de 30 años firmó un contrato de tres años y $90 millones con Miami en agosto de 2024. Hill jugó con una lesión en la muñeca sufrida antes de que comenzara la campaña, pero se negó a la cirugía que le pusiera fin a la temporada en noviembre.