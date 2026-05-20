miércoles 20  de  mayo 2026
Béisbol

Gerrit Cole regresará este viernes con los Yankees tras más de un año fuera por cirugía Tommy John

Gerrit Cole volverá a lanzar con los Yankees este viernes ante Tampa Bay tras superar una cirugía Tommy John y más de un año fuera de MLB.

El abridor de los Yanquis de Nueva York, Gerrit Cole, lanza en la primera entrada del juego de exhibición ante los Azulejos de Toronto, el viernes 1 de marzo del 2024.

El abridor de los Yanquis de Nueva York, Gerrit Cole, lanza en la primera entrada del juego de exhibición ante los Azulejos de Toronto, el viernes 1 de marzo del 2024.

AP Foto/Charlie Neibergall
Por Pedro Felipe Hernández

Los New York Yankees recibirán una noticia clave para su rotación: el estelar lanzador Gerrit Cole hará su debut de temporada este viernes frente a los Tampa Bay Rays, según confirmó el manager Aaron Boone.

Cole, de 35 años, no lanza en un partido de Grandes Ligas desde el Juego 5 de la World Series 2024, luego de someterse a una cirugía Tommy John en marzo de 2025.

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Durante su proceso de rehabilitación, el derecho disputó seis encuentros en ligas menores y mostró señales muy positivas. En su salida más reciente trabajó 5.1 innings permitiendo apenas una carrera, además de alcanzar una velocidad máxima de 99.6 mph.

“Todo va muy bien hasta ahora. Ha sido una progresión positiva”, declaró Cole el pasado sábado sobre su recuperación. “El conteo de lanzamientos sigue aumentando y tanto la velocidad como el comando han mejorado constantemente”.

El regreso del ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2023 llega en un momento importante para Nueva York, especialmente después de que Max Fried ingresara recientemente a la lista de lesionados de 15 días por un hematoma óseo en el codo izquierdo.

Inicialmente, el novato Elmer Rodríguez estaba programado para abrir el juego del viernes, pero fue enviado a Triple-A el lunes, despejando el camino para el esperado retorno de Cole.

A lo largo de su carrera de 12 temporadas en MLB, Gerrit Cole ha sido seleccionado seis veces al Juego de Estrellas y continúa siendo una de las piezas más importantes en las aspiraciones de campeonato de los Yankees.

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