Neymar anuncia el final de su etapa con Brasil tras la eliminación en el Mundial 2026

El delantero brasileño Neymar, número 10, reacciona tras la derrota de Brasil ante Noruega en el partido de octavos de final del Mundial de 2026, disputado en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford el 5 de julio de 2026.

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega también podría marcar el cierre de una era. Neymar aseguró que su etapa con la selección brasileña ha llegado a su fin tras la derrota 2-1, en un encuentro en el que anotó el último gol de la Canarinha desde el punto penal.

"Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí y terminé aquí", declaró el delantero de 34 años al término del compromiso, dejando entrever que no volverá a vestir la camiseta de Brasil.

El atacante ingresó como suplente y convirtió el descuento para alcanzar los 80 goles con la selección, ampliando su condición de máximo goleador histórico de Brasil, por delante de Pelé.

El partido tuvo un significado especial para Neymar, ya que se disputó en el mismo estadio donde debutó con la selección absoluta en 2010 frente a Estados Unidos. Aquella tarde también marcó, al igual que en lo que podría haber sido su despedida internacional.

Además, el tanto ante Noruega le permitió convertirse en apenas el segundo futbolista brasileño, después de Pelé, en marcar en cuatro ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

La presencia de Neymar en la convocatoria ya había sorprendido debido a las lesiones que limitaron su actividad en los últimos años. Sin embargo, el técnico Carlo Ancelotti confió en su experiencia para afrontar el torneo.

Tras la eliminación, el entrenador italiano afirmó que Brasil deberá iniciar un "nuevo ciclo" con la mirada puesta en el Mundial de 2030, lo que refuerza la sensación de que el histórico atacante ha disputado su último partido con la Verdeamarela.