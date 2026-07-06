lunes 6  de  julio 2026
Fútbol

Neymar anuncia el final de su etapa con Brasil tras la eliminación en el Mundial 2026

Neymar anunció el final de su carrera con Brasil tras la eliminación ante Noruega en el Mundial 2026 y cerró su historia con un gol histórico.

El delantero brasileño Neymar, número 10, reacciona tras la derrota de Brasil ante Noruega en el partido de octavos de final del Mundial de 2026, disputado en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford el 5 de julio de 2026.&nbsp;

El delantero brasileño Neymar, número 10, reacciona tras la derrota de Brasil ante Noruega en el partido de octavos de final del Mundial de 2026, disputado en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford el 5 de julio de 2026. 

Odd ANDERSEN / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega también podría marcar el cierre de una era. Neymar aseguró que su etapa con la selección brasileña ha llegado a su fin tras la derrota 2-1, en un encuentro en el que anotó el último gol de la Canarinha desde el punto penal.

"Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí y terminé aquí", declaró el delantero de 34 años al término del compromiso, dejando entrever que no volverá a vestir la camiseta de Brasil.

Lee además
El delantero noruego Erling Braut Haaland, número 09, anota el segundo gol de su equipo durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Brasil y Noruega, disputado en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford el 5 de julio de 2026.
Fútbol

Erling Haaland elimina a Brasil y mete a Noruega en cuartos del Mundial 2026
El centrocampista noruego Antonio Nusa, número 20, celebra tras marcar el primer gol durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Costa de Marfil y Noruega el 30 de junio de 2026.
Fútbol

De admirar a Neymar a enfrentarlo: el sueño mundialista de Antonio Nusa

El atacante ingresó como suplente y convirtió el descuento para alcanzar los 80 goles con la selección, ampliando su condición de máximo goleador histórico de Brasil, por delante de Pelé.

El partido tuvo un significado especial para Neymar, ya que se disputó en el mismo estadio donde debutó con la selección absoluta en 2010 frente a Estados Unidos. Aquella tarde también marcó, al igual que en lo que podría haber sido su despedida internacional.

Además, el tanto ante Noruega le permitió convertirse en apenas el segundo futbolista brasileño, después de Pelé, en marcar en cuatro ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

La presencia de Neymar en la convocatoria ya había sorprendido debido a las lesiones que limitaron su actividad en los últimos años. Sin embargo, el técnico Carlo Ancelotti confió en su experiencia para afrontar el torneo.

Tras la eliminación, el entrenador italiano afirmó que Brasil deberá iniciar un "nuevo ciclo" con la mirada puesta en el Mundial de 2030, lo que refuerza la sensación de que el histórico atacante ha disputado su último partido con la Verdeamarela.

Temas
Te puede interesar

México se queda sin técnico: "El sueño termina aquí"

Cabo Verde recibe a selección de fútbol con desfile carnavalesco

Inglaterra acaba con el sueño de México y avanza a cuartos del Mundial 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Decreto de Emergencia permite la requisitoria de bienes y servicios para atender a la población afectada (EFE)
Terremotos

Interinato en Venezuela utilizaría decreto de emergencia para ocupar inmuebles amparados en la población

El ex grandeliga Eliezer Alfonzo junto su hijo Eliezer Alfonzo Jr, su esposa Patricia Salazar y su hija Eliana Alfonzo
Béisbol

Hallan sin vida a la esposa e hija del exgrandeliga venezolano Eliezer Alfonzo

Expertos forenses llevan a cabo labores de identificación de cadáveres dispuestos en el suelo, cerca de ataúdes, en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira (estado de La Guaira, Venezuela) el 29 de junio de 2026, días después de que dos terremotos sacudieran el país.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Delcy Rodríguez apuesta porque no haya estallido social tras terremotos

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026. 
Fórmula 1

Charles Leclerc rompe la sequía y gana el GP de Gran Bretaña; Antonelli pierde terreno en el Mundial

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a rescatistas de siete países que colaboraron en las labores de búsqueda y salvamento.  (AFP)
Catástrofe

Delcy Rodríguez promete la "recuperación" de Venezuela; el precio del dólar se dispara

Te puede interesar

Comando Sur, en Doral, Florida, ayuda a Venezuela. 
ASISTENCIA

Comando Sur desde Doral, Florida, refuerza ayuda humanitaria tras terremoto en Venezuela

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela tras ser vicepresidente del régimen madurista.
CORRUPCIÓN

Delcy Rodríguez se querella en España mientras tragedia en Venezuela depende de ayuda humanitaria

Precio de la gasolina en Florida permanece estable. 
INVARIABLE

Florida mantiene estable el precio de la gasolina, Miami promedia $3.76 por galón

Shannon Gallagher.
TRIBUNALES

Exaspirante a comisionada de Surfside enfrenta juicio por la muerte de su tío; ella alega suicidio

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.
Tragedia

Al menos 3.342 muertos se contabilizan tras doble terremoto en Venezuela