FÚTBOL

Barcelona oficializa el arribo del portugués Joao Cancelo

Tras varias semanas en las que se especulaba con la llegada del jugador luso, el Barcelona confirmó la contratación días después de ganar la Supercopa

El portugués Joao Cancelo celebra luego de anotar un gol para su selección, el 9 de septiembre de 2025.

ATTILA KISBENEDEK / AFP

ATTILA KISBENEDEK / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El FC Barcelona oficializó este martes la cesión del portugués Joao Cancelo hasta final de temporada procedente del Al Hilal de Arabia Saudita.

"Hay lugares que nunca se olvidan. Bienvenido de vuelta al Barça, Joao", señaló el club azulgrana en las redes sociales.

El Barça, líder de LaLiga, anunció inicialmente la llegada de Cancelo el martes antes de borrar la noticia y retrasar su presentación prevista, debido a un problema de documentación.

"He venido a ayudar e intentar ganar títulos aquí. Me siento en casa en este club, es el único que me pone la piel de gallina cuando juego", declaro Cancelo después de firmar su nuevo contrato.

Tras la lesión de ligamentos de la rodilla sufrida por el central Andreas Christensen en diciembre, la normativa de LaLiga permitió al Barça utilizar parte del costo de su salario para inscribir a una nueva incorporación, lo que ayudó al club español, con dificultades económicas, a fichar a Cancelo y reforzar la defensa de Hansi Flick.

El defensa luso, de 31 años, vuelve al equipo azulgrana tras jugar en la temporada 2023/24, cedido por el Manchester City.

En ese curso, Cancelo disputó 42 partidos (32 de LaLiga y 10 de Champions), anotó cuatro goles (dos en liga y otros dos en la competición europea) y repartió cinco asistencias.

"Sin duda, mi espina clavada es no ganar ningún título en mi primera etapa, pero puedo prometer trabajo y sacrificio. Si trabajas bien, los títulos llegan", afirmó el jugador.

Habitual en las convocatorias de la selección de Portugal dirigida por Roberto Martínez, Cancelo no estaba jugando con frecuencia en el Al-Hilal, club al que llegó procedente del Man City por 24 millones de euros (28 millones de dólares) en 2024.

El Barça visita el jueves al líder de Segunda División, el Racing de Santander, en los octavos de final de la Copa del Rey.

Aplazan juego en Alemania por nieve

El partido de la decimoséptima jornada del campeonato de Alemania entre el Hamburgo y Bayer Leverkusen, inicialmente previsto para este martes, fue aplazado a última hora debido a la abundante nieve caída en Hamburgo durante el fin de semana.

"Riesgos relacionados con las condiciones meteorológicas en la cubierta del estadio impiden la celebración del partido de la Bundesliga entre el Hamburgo SV y el Bayer Leverkusen", explicó la Liga Alemana de Fútbol (DFL) a menos de tres horas del inicio del juego.

FUENTE: AFP



