sábado 17  de  enero 2026
Entrenador del Barcelona expresa su decepción por posible salida de un jugador

Hansi Flick, técnico del Barcelona, no entró en detalles sobre la partida de Pedro Fernández Dro, pero aseguró que los jóvenes deben "vivir por los colores"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta (izquierda), y el técnico Hansi Flick durante la presentación del alemán como entrenador azulgrana.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, mostró este sábado su decepción por la salida del joven Pedro Fernández Dro y subrayó que los jóvenes deberían "vivir por" los colores del club.

"Hablaré cuando esto ya haya ocurrido, ahora no es el momento", declaró Flick en la rueda de prensa previa al choque de LaLiga ante la Real Sociedad en Anoeta.

El centrocampista, de 18 años y considerado una pieza clave para el futuro culé, pretende abonar en los próximos días su cláusula de rescisión de seis millones de euros -casi siete millones de dólares- para desvincularse del club catalán y firmar con otro equipo, que podría ser el París Saint-Germain, según los medios de comunicación.

Dro, que no se entrena con la plantilla desde que el Barça ganó la Supercopa el domingo ante el Real Madrid (3-2), cree que Fermín López y Dani Olmo limitan sus posibilidades de hacerse un hueco en su posición.

Embed

"Somos el Barça y somos uno de los mejores equipos del mundo actualmente. A los canteranos de la Masia les damos la oportunidad de entrenar, crecer y jugar con los mejores jugadores del mundo. Creemos en ellos y les apoyamos", afirmó Flick sin dirigirse específicamente al joven gallego.

"Si alguien quiere jugar en el Barça, tiene que poner el 100% de su corazón. Tiene que vivir por estos colores. Esto es lo que quiero ver de mis jugadores. El resto de los jugadores no los quiero", prosiguió el preparador.

"Como entrenador pones mucha energía para ayudar a los jugadores a mejorar y darles confianza, pero también hay mucha gente alrededor de ellos. Si al final se va a otro club, preguntadme y hablaré, pero ahora no", insistió Flick.

Caso de Ter Stegen

También fue preguntado por la posible salida del guardameta Marc-André Ter Stegen, a quien lo vinculan con el Girona como cedido, según los medios.

"Sabe exactamente lo que quiere. Es uno de los ídolos del club. Es decisión suya y la aceptaremos", afirmó.

Sobre el enfrentamiento del domingo ante la Real Sociedad, adelantó que será un partido duro: "Tiene jugadores fantásticos. Queremos ganar LaLiga y para ello tenemos que ganar mañana".

Flick, que encadenó la undécima victoria tras vencer el jueves al Racing de Santander (2-0) en los octavos de final de la Copa del Rey, dejó en duda la participación del brasileño Raphinha, que sufre molestias físicas.

"Ha tenido unos problemas por una patada que ha recibido. Hemos decidido que no entrenara hoy (sábado), ya veremos qué pasa mañana; todavía no lo sabemos", dijo.

FUENTE: AFP

