Joya argentina del Real Madrid queda descartada para el duelo contra el Liverpool

El argentino Franco Mastantuono (izq) y el francés Kylian Mbappé, ambos del Real Madrid, celebran luego de un gol ante el Levante, el 23 de septiembre de 2025.

MADRID.- El centrocampista argentino del Real Madrid , Franco Mastantuono , se perderá el martes el partido de la 4ª jornada de Champions ante el Liverpool en Anfield después de que unas pruebas médicas revelaran que tiene pubalgia.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución", anunció este lunes el club blanco en un comunicado.

DEPORTES El Deportivo: Real Madrid conquista el Clásico, Dodgers nivelan la Serie Mundial y Sinner se corona

FÚTBOL Esto fue lo que dejó el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, más allá del resultado

El jugador de 18 años, que se ausentó del entrenamiento de su equipo, sintió molestias tras la victoria del cuadro madridista frente al Valencia (4-0) el sábado en el Santiago Bernabéu.

Mastantuono, que aterrizó este verano boreal en la capital española procedente del River Plate, padece la misma lesión que Lamine Yamal, que arrastra este problema desde el parón internacional de septiembre y que le impide estar al cien por cien.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

El argentino, que ha disputado doce partidos con la elástica merengue, nueve de ellos como titular, se une a la lista de enfermería en la que están Dani Carvajal, el austríaco David Alaba y el alemán Antonio Rüdiger.

Y su regreso es una incógnita. Según la prensa española, la lesión podría dejarlo en el dique seco durante varias semanas o, incluso, meses.

Regreso a Liverpool

Trent Alexander-Arnold regresa el martes a Liverpool, el club de su infancia y donde jugó hasta la pasada campaña, mientras lucha por adaptarse a su nueva vida en el Real Madrid.

A pocos metros de la puerta por donde el internacional inglés entrará en Anfield, aún se encuentra un enorme mural con él vestido de rojo junto a la frase: "Soy sólo un chico normal de Liverpool cuyo sueño se ha hecho realidad".

El viaje de Alexander-Arnold desde ser un aficionado hasta ganar dos veces la Premier League y alcanzar la gloria en la Liga de Campeones fue, sin duda, un cuento de hadas.

Pero, para gran parte de los hinchas del Liverpool, su salida empañó su legado tras dejar que su contrato expirara, lo que significó que los vigentes campeones de la Premier League recibieran una escueta suma de dinero por su traspaso.

El lateral fue abucheado incluso en ocasiones durante sus últimos meses en Liverpool, pese a contribuir a los dos únicos títulos de liga del club desde 1990.

FUENTE: AFP