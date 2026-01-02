Un Espanyol en forma pone a prueba al Barcelona en el derbi

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, calienta antes del partido de la fase liguera de la UEFA Champions League entre el Chelsea y el Barcelona en Stamford Bridge, Londres, el 25 de noviembre de 2025.

MADRID.- El Espanyol y el FC Barcelona protagonizarán el sábado el derbi más igualado de los últimos años en la capital catalana, con un Barça que seguirá líder pase lo que pase, y un conjunto 'periquito' en puertas de los puestos que clasifican a Champions.

El Espanyol buscará su primera victoria liguera en casa ante su rival vecinal desde 2007, cuando el conjunto blanquiazul aún no jugaba en el RCDE Stadium .

Fútbol Ferran Torres brilla con un hat-trick y Barcelona mantiene el liderato en La Liga tras vencer al Betis

FÚTBOL Atacante del Barcelona no volverá a jugar en lo que resta del año

El sorprendente equipo de Manolo González, que hace justo un año se hallaba en puestos de descenso, viene de conquistar San Mamés ante el Athletic Club, en la que fue su quinta victoria consecutiva en Liga, algo que no lograba desde la temporada 1998-1999.

El regreso al feudo espanyolista del arquero del Barça, Joan García, está provocando un clima de tensión entre la afición local antes del partido, considerado de alto riesgo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Por su parte, el Real Madrid, primer perseguidor del líder a cuatro puntos, recibirá el domingo en el Santiago Bernabéu al Real Betis del chileno Manuel Pellegrini, sexto en la tabla detrás del Espanyol.

La principal preocupación del técnico Xabi Alonso para ese partido será mantener la capacidad goleadora del equipo "merengue" pese a la baja por lesión de Kylian Mbappé. El delantero francés, máximo goleador de LaLiga con 18 dianas, estará al menos tres semanas alejado de los terrenos de juego por un esguince en la rodilla izquierda.

Después de sus partidos del fin de semana, blancos y culés tomarán rumbo a Arabia Saudita, donde se medirán la semana próxima ante el Atlético de Madrid y el Athletic Club, respectivamente, en semifinales de la Supercopa de España.

Colchoneros (3) y vascos (8º) tendrán antes salidas complicadas, contra la Real Sociedad para los de Diego Simeone, y Osasuna para los de Ernesto Valverde.

La 18ª fecha, y el año futbolístico en España, se abrirá con otro derbi, el de la región de Madrid entre Rayo Vallecano y Getafe.

Serie A arranca con la emoción intacta

Con los cinco primeros equipos en un margen de apenas cuatro puntos, la 18ª jornada de la Serie A, la primera que se disputará en 2026, promete mantener la emoción que está marcando la temporada en Italia.

El trío a la cabeza, Inter de Milán (36 puntos), AC Milan (35 puntos) y Nápoles (34) ostenta, además, un partido menos que sus perseguidores Roma (33) y Juventus (32), lo que puede resultar un factor determinante en la lucha por el Scudetto.

FUENTE: AFP