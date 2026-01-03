sábado 3  de  enero 2026
FÚTBOL

Olmo y Lewandowski dan la victoria al Barcelona en derbi contra Espanyol

La victoria amplía provisionalmente a 7 puntos la ventaja del Barça, que suma 49, sobre su perseguidor Real Madrid, con 42 unidades en su casillero antes de recibir el domingo al Real Betis

El centrocampista español Daniel Olmo (R), celebra con su compañero, Fermín López, después de marcar un gol durante el partido de la Liga española entre el RCD Espanyol&nbsp;

El centrocampista español Daniel Olmo (R), celebra con su compañero, Fermín López, después de marcar un gol durante el partido de la Liga española entre el RCD Espanyol 

AFP

BARCELONA.- El FC Barcelona, líder en solitario de LaLiga, se impuso este sábado 2-0 en un emocionante derbi en la cancha del Espanyol, gracias a las dianas tardías de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

El internacional español recibió delante de la frontal un balón servido por Fermín López, y pateó con la diestra para batir por alto a Marko Dmitrovic (86').

Apenas unos segundos después, Fermín se internó al área por banda derecha, avanzó pegado a la línea de fondo y envió un pase al área chica rematado por 'Lewy' para sentenciar (90').

Hasta esos dos destellos de los delanteros del FC Barcelona, los héroes del encuentro habían estado bajo palos: Joan García, exjugador del Espanyol y que fue recibido con abucheos y pancartas en las que era llamdo "rata", detuvo en la primera mitad dos ocasiones claras de los "pericos".

Primero, resolviendo un cara a cara contra Roberto Fernández (20') y luego deteniendo un remate a corta distancia de Pere Milla (39'), un repertorio de atajadas que amplió en la segunda mitad.

También brilló el serbio Dmitrovic, quien hasta los goles tardíos había mantenido al Espanyol en el partido con una gran atajada a Eric García (71').

La victoria amplía provisionalmente a 7 puntos la ventaja del Barça, que suma 49, sobre su perseguidor Real Madrid, con 42 unidades en su casillero antes de recibir el domingo al Real Betis.

La derrota es especialmente dura para el Espanyol (5º), no solo por el componente emocional del derbi, sino por las numerosas ocasiones de las que dispusieron los albiazules (5º), que sumaban 5 victorias consecutivas en LaLiga.

FUENTE: AFP

