Xabi Alonso da por terminada la polémica con Vinicius: "Ninguna represalia"

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Pachuca, el 18 de diciembre de 2024.

MADRID.- El entrenador del Real Madrid , Xabi Alonso , aseguró este viernes que el asunto referente al enfado de Vinicius Jr al ser cambiado en el Clásico del pasado domingo está "zanjado" y que no habrá "ninguna represalia" contra el jugador.

"El miércoles tuvimos una reunión y Vinicius estuvo impecable. Habló con el corazón, con sinceridad, estuvo muy bien. Después de eso, para mí esto queda zanjado", afirmó el técnico vasco en su conferencia de prensa de la víspera del duelo de la 11ª jornada de LaLiga española contra el Valencia.

"Yo he quedado muy satisfecho. Desde el miércoles, se cerró el tema para mí", insistió.

A la pregunta de si habrá algún tipo de sanción o castigo contra el jugador, Alonso fue claro: "No, ninguna represalia".

Vinicius Jr protagonizó una de las imágenes del Clásico ganado el pasado domingo por el Real Madrid ante el Barcelona (2-1), con su monumental enfado al ser cambiado en el minuto 72 por su compatriota brasileño Rodygo.

Entre gritos, amenazó con marcharse del equipo cuando está en plena negociación de renovación de su contrato, y se marchó directo al vestuario mientras miraba desafiante al banquillo de Xabi Alonso.

Además de la charla directa del miércoles para aclarar lo sucedido, Vinicius Jr escribió unas disculpas públicas en las redes sociales, pidiendo perdón por lo ocurrido "a todos los madridistas".

Alonso pidió concentrarse ahora en los retos deportivos del equipo, empezando por el duelo ante el Valencia y luego por la visita al Liverpool en la Liga de Campeones el martes de la nueva semana.

La victoria en el Clásico ha puesto al equipo merengue con cinco puntos de ventaja sobre el FC Barcelona, segundo, en la clasificación del campeonato español.

"Toca olvidar el Clásico. Ahora hay que ir afrontando cada partido. Cuando perdamos ese enfoque, perderemos puntos. No queremos que eso suceda", subrayó.

