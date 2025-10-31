viernes 31  de  octubre 2025
Xabi Alonso da por terminada la polémica con Vinicius: "Ninguna represalia"

El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró que ha quedado "muy satisfecho" con las disculpas ofrecidas por el atacante brasileño

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Pachuca, el 18 de diciembre de 2024.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Pachuca, el 18 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró este viernes que el asunto referente al enfado de Vinicius Jr al ser cambiado en el Clásico del pasado domingo está "zanjado" y que no habrá "ninguna represalia" contra el jugador.

"El miércoles tuvimos una reunión y Vinicius estuvo impecable. Habló con el corazón, con sinceridad, estuvo muy bien. Después de eso, para mí esto queda zanjado", afirmó el técnico vasco en su conferencia de prensa de la víspera del duelo de la 11ª jornada de LaLiga española contra el Valencia.

Jugadores del Real Madrid celebran luego de concretar una victoria ante el Barcelona, el 26 de octubre de 2025.
Real Madrid conquista el Clásico y se escapa al frente de LaLiga
El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra el primer gol durante el partido de la liga española entre su club y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 4 de octubre de 2025.
Xabi Alonso sobre el enfado de Vinicius durante el Clásico: "Lo hablaremos"

"Yo he quedado muy satisfecho. Desde el miércoles, se cerró el tema para mí", insistió.

A la pregunta de si habrá algún tipo de sanción o castigo contra el jugador, Alonso fue claro: "No, ninguna represalia".

Vinicius Jr protagonizó una de las imágenes del Clásico ganado el pasado domingo por el Real Madrid ante el Barcelona (2-1), con su monumental enfado al ser cambiado en el minuto 72 por su compatriota brasileño Rodygo.

Entre gritos, amenazó con marcharse del equipo cuando está en plena negociación de renovación de su contrato, y se marchó directo al vestuario mientras miraba desafiante al banquillo de Xabi Alonso.

Además de la charla directa del miércoles para aclarar lo sucedido, Vinicius Jr escribió unas disculpas públicas en las redes sociales, pidiendo perdón por lo ocurrido "a todos los madridistas".

Alonso pidió concentrarse ahora en los retos deportivos del equipo, empezando por el duelo ante el Valencia y luego por la visita al Liverpool en la Liga de Campeones el martes de la nueva semana.

La victoria en el Clásico ha puesto al equipo merengue con cinco puntos de ventaja sobre el FC Barcelona, segundo, en la clasificación del campeonato español.

"Toca olvidar el Clásico. Ahora hay que ir afrontando cada partido. Cuando perdamos ese enfoque, perderemos puntos. No queremos que eso suceda", subrayó.

Levante y Espanyol sufren

Levante y Espanyol sufrieron más de lo esperado, pero sacaron adelante sus eliminatorias ante equipos de inferior categoría este jueves, en el cierre de la primera ronda de la Copa del Rey.

El que peor lo pasó fue el Levante, que ganó 3-4 al Orihuela, de la cuarta división española, con un gol en el descuento de Carlos Espí (90+2 minutos).

El Espanyol también sudó hasta el pitido final al solo poder ganar por la mínima a otro equipo de cuarta categoría, el Atletic Lleida, por 2-1 de visita.

FUENTE: AFP

Florida se prepara para atrasar el reloj este 2 de noviembre y ganar una hora de sueño

