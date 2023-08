Entrenador de EEUU elogia a Messi por su impacto en la MLS

No hay una sola persona ligada, de alguna manera, al fútbol en los Estados Unidos que esté descontenta con la llegada de Lionel Messi al Inter Miami . Más allá de cambiar en cuestión de días el rumbo que llevaba la institución, el argentino también se ha encargado de revolucionar el balompié en un país que no se destacaba necesariamente por su desempeño en dicha disciplina.

Pero Berhalter no solo quería asistir al desafío para observar con sus propios ojos la magia del sudamericano en territorio norteamericano, sino que también deseaba acercarse al alto mando del club del sur de la Florida para felicitarlos por regalarle a la afición el mejor obsequio posible.

Picsart_23-08-27_10-40-27-767.jpg El argentino Lionel Messi festeja su tanto con el Inter Miami ante los Red Bulls de Nueva York, el sábado 26 de agosto de 2023, en Harrison, Nueva Jersey AP /Eduardo Muñoz Álvarez

"Tienes cierta idea de lo que puede ser, de lo que es la MLS, y entonces rompes por completo el molde al adquirir a alguien como Messi y llevarlo a un nivel diferente", le comentó el entrenador a The Athletic. "Ha sido una exposición increíble. En general, me ha impresionado el impacto que Messi puede tener. Y no solo él, sino que cuando también traes a (Sergio) Busquets y (Jordi) Alba, es impresionante la forma en la que puede trasladarse al campo", agregó.

Dos de los jugadores que se han beneficiado de jugar junto a la estrella son el portero Drake Callender y el centrocampista Benjamín Cremaschi, quienes ahora tendrán la oportunidad de impresionar a Berhalter con la selección nacional de Estados Unidos.

Cremaschi, quien tienes raíces argentinas, ha dejado en evidencia su talento con el Inter Miami y se ha convertido en un socio importante para Messi en el club.

"No ha sido solo después de la llegada de Messi, sino que pienso que también desde antes. Ves que tiene cierta habilidad, tuvo una gran asistencia en el juego contra D.C. United más temprano en el año. Es simplemente un jugador muy dinámico y un chico que lo entrega todo en el campo", señaló el técnico sobre la joven promesa.