miércoles 8  de  octubre 2025
FÚTBOL

Entrenador de Italia asegura que le "rompe el corazón" la situación en Gaza, previo a juego contra Israel

Gennaro Gattuso, exjugador y actual director técnico de la selección de Italia, expresó su solidaridad con Gaza en los preparativos del partido contra Israel

El entrenador de la selección de Italia, Gennaro Gattuso, saluda a la afición tras la conclusión de un partido, el 5 de septiembre de 2025.

ANDREAS SOLARO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MILÁN.- El seleccionador italiano Gennaro Gattuso declaró este martes que la guerra en Gaza le "rompe el corazón", pero que su equipo no puede ausentarse del duelo contra Israel la próxima semana en la clasificación para el Mundial de 2026.

La Nazionale jugará el sábado por la noche en Tallin contra Estonia, pero todas las miradas están puestas en su siguiente partido, el martes próximo contra Israel en Italia, donde la movilización a favor de los palestinos ha tomado mucha fuerza y ha habido peticiones para que el equipo nacional no juegue este partido.

"Sabemos que debemos jugar, de lo contrario perderíamos 3-0 (por incomparecencia). Pero lo reitero, es muy triste ver lo que les sucede a estas personas inocentes, a estos niños. Rompe el corazón ver todo esto", declaró Gattuso este martes en rueda de prensa.

Italia fue el escenario el fin de semana de algunas de las manifestaciones más numerosas en Europa contra la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023 y que ha entrado en su tercer año.

El viernes, con motivo de una jornada de acción en apoyo a los palestinos, manifestantes se acercaron al centro de entrenamiento de la selección italiana en Florencia para exigir que este partido sea cancelado.

Otras manifestaciones están anunciadas para el martes en Udine, donde tendrá lugar el partido.

Medidas especiales

Un importante dispositivo de seguridad será desplegado alrededor de este encuentro, del que no se han vendido muchas entradas.

"El ambiente no será tranquilo, porque habrá 10.000 personas fuera del estadio y entre 5.000 y 6.000 dentro", anticipó el seleccionador de los Azzurri.

"Queremos clasificarnos para la Copa del Mundo y hubiera preferido jugar este partido en casa frente a un público entusiasta como fue el caso hace un mes en Bérgamo (durante la victoria 5-0 contra Estonia)", continuó.

Italia, ausente de las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo, en 2018 y en 2022, ocupa el segundo lugar en el grupo I con 9 puntos, igualada con Israel y a seis puntos del líder, Noruega, que tiene un partido más.

Solo el primero de la llave asegura una clasificación directa para el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Los segundos de cada grupo accederán a una repesca.

FUENTE: AFP

