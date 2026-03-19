Equipo ideal del Clásico Mundial 2026: Y este fue el lineup de los mejores del torneo

Maikel García celebra tras darle la ventaja a Venezuela en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 llegó a su fin dejando emociones, sorpresas y actuaciones memorables. Tras el cierre del torneo, MLB dio a conocer el equipo ideal oficial, conformado por los peloteros que más brillaron en la competición.

Con figuras consolidadas y nuevas estrellas, este lineup resume lo mejor del campeonato, destacando especialmente el impacto de Latinoamérica.

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El lineup ideal del Clásico Mundial 2026

Estos fueron los jugadores más destacados del torneo en cada posición:

C: Austin Wells

1B: Luis Arráez

2B: Brice Turang

SS: Ezequiel Tovar

3B: Maikel García

OF: Fernando Tatis Jr.

OF: Roman Anthony

OF: Dante Nori

DH: Shohei Ohtani

Lanzadores destacados:

Paul Skenes

Logan Webb

Aaron Nola

AFP__20260318__2267140464__v1__MidRes__2026WorldBaseballClassicChampionshipVenezuela El comentarista de Fox Sports, Tom Verducci, entrevista al Jugador Más Valioso, Maikel García #11, de la selección de Venezuela, y a su traductor tras la victoria por 3-2 contra la selección de Estados Unidos en el loanDepot Park el 17 de marzo de 2026 en Miami, Florida. Al Bello/Getty Images/AFP

Venezuela brilló con fuerza en el equipo ideal

Uno de los grandes protagonistas del equipo ideal fue Venezuela, que colocó tres nombres entre los mejores del torneo.

Luis Arráez volvió a demostrar por qué es uno de los bateadores más consistentes del mundo, mientras que Ezequiel Tovar y Maikel García destacaron tanto a la defensiva como en momentos clave ofensivos.

Siendo García el MVP del torneo, al llevar a los venezolanos a conquistar el campeonato.

Como nota especial que no fue incluida en el post de MLB, Daniel Palencia deberia correr con el rol del mejor cerrador del mundial, tras salvar tres encuentros, no permitir carreras en cinco entradas de labor, otorgando un solo boletos y ponchando a 9 bateadores en total.

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Ohtani y Tatis Jr., las grandes figuras del torneo

El japonés Shohei Ohtani volvió a ser el rostro global del béisbol, liderando a su selección con actuaciones decisivas, mientras que Fernando Tatis Jr. aportó poder, espectáculo y momentos determinantes para República Dominicana.

Conclusión

El Clásico Mundial 2026 dejó claro que el béisbol internacional vive un momento dorado. Este equipo ideal no solo reconoce a los mejores del torneo, sino que también refleja el crecimiento del talento global, con Latinoamérica como uno de sus grandes protagonistas.