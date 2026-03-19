Equipo ideal del Clásico Mundial 2026: Y este fue el lineup de los mejores del torneo

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 llegó a su fin dejando emociones, sorpresas y actuaciones memorables. Tras el cierre del torneo, MLB dio a conocer el equipo ideal oficial, conformado por los peloteros que más brillaron en la competición.
MLB revela a los jugadores más destacados del Clásico Mundial de Béisbol tras un campeonato histórico, conquistado finalmente por Venezuela
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 llegó a su fin dejando emociones, sorpresas y actuaciones memorables. Tras el cierre del torneo, MLB dio a conocer el equipo ideal oficial, conformado por los peloteros que más brillaron en la competición.
Con figuras consolidadas y nuevas estrellas, este lineup resume lo mejor del campeonato, destacando especialmente el impacto de Latinoamérica.
Estos fueron los jugadores más destacados del torneo en cada posición:
C: Austin Wells
1B: Luis Arráez
2B: Brice Turang
SS: Ezequiel Tovar
3B: Maikel García
OF: Fernando Tatis Jr.
OF: Roman Anthony
OF: Dante Nori
DH: Shohei Ohtani
Paul Skenes
Logan Webb
Aaron Nola
Uno de los grandes protagonistas del equipo ideal fue Venezuela, que colocó tres nombres entre los mejores del torneo.
Luis Arráez volvió a demostrar por qué es uno de los bateadores más consistentes del mundo, mientras que Ezequiel Tovar y Maikel García destacaron tanto a la defensiva como en momentos clave ofensivos.
Siendo García el MVP del torneo, al llevar a los venezolanos a conquistar el campeonato.
Como nota especial que no fue incluida en el post de MLB, Daniel Palencia deberia correr con el rol del mejor cerrador del mundial, tras salvar tres encuentros, no permitir carreras en cinco entradas de labor, otorgando un solo boletos y ponchando a 9 bateadores en total.
El japonés Shohei Ohtani volvió a ser el rostro global del béisbol, liderando a su selección con actuaciones decisivas, mientras que Fernando Tatis Jr. aportó poder, espectáculo y momentos determinantes para República Dominicana.
Conclusión
El Clásico Mundial 2026 dejó claro que el béisbol internacional vive un momento dorado. Este equipo ideal no solo reconoce a los mejores del torneo, sino que también refleja el crecimiento del talento global, con Latinoamérica como uno de sus grandes protagonistas.