martes 23  de  junio 2026
Fútbol

Erling Haaland clasifica a Noruega a los dieciseisavos del Mundial 2026 con otro doblete

Haaland marcó un doblete ante Senegal, llegó a cuatro goles en el Mundial 2026 y clasificó a Noruega a los dieciseisavos de final.

El delantero noruego Erling Braut Haaland, número 09, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo I de la Copa Mundial 2026 entre Noruega y Senegal

El delantero noruego Erling Braut Haaland, número 09, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo I de la Copa Mundial 2026 entre Noruega y Senegal

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Erling Haaland continúa brillando en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El delantero del Manchester City marcó un doblete en la victoria 3-2 de Noruega sobre Senegal y aseguró la clasificación de los escandinavos a los dieciseisavos de final del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Con dos triunfos en dos partidos, Noruega alcanzó los seis puntos en el Grupo I y avanzó junto a Francia a la siguiente fase de la competición.

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Haaland mantiene un inicio perfecto

La estrella noruega volvió a ser determinante al anotar en los minutos 48 y 58, alcanzando cuatro goles en apenas dos encuentros mundialistas.

El atacante de 25 años ya había firmado otro doblete en la goleada 4-1 sobre Irak en el debut, consolidándose como uno de los máximos candidatos a la Bota de Oro del torneo.

Marcus Pedersen abrió el marcador para Noruega antes del descanso tras aprovechar un error defensivo de Kalidou Koulibaly, mientras que Ismaïla Sarr descontó en dos ocasiones para Senegal, que luchó hasta el último minuto sin lograr evitar la derrota.

Francia y Noruega dominan el Grupo I

Con la clasificación asegurada, Noruega comparte el liderato del Grupo I con Francia, que también suma seis unidades tras vencer a Irak.

El próximo viernes ambas selecciones se enfrentarán para definir el primer lugar de la zona en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos, con el duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappé como principal atractivo.

Ambos delanteros llegan en gran estado de forma y protagonizan una de las carreras goleadoras más llamativas del Mundial 2026.

Senegal queda contra las cuerdas

La derrota deja a Senegal sin puntos tras dos jornadas y obliga a los africanos a vencer a Irak en la última fecha para mantener vivas sus esperanzas de avanzar como uno de los mejores terceros.

Además del resultado, los Leones de la Teranga sufrieron la lesión del portero Edouard Mendy, quien tuvo que abandonar el terreno de juego durante la segunda mitad.

Mientras tanto, Noruega vive un momento histórico al superar la fase de grupos en su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

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