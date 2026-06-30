Noruega derrota a Costa de Marfil con otro gol de Haaland

El delantero noruego #09 Erling Braut Haaland (C) dispara y anota el segundo gol de su equipo durante la ronda de fútbol 32 de la Copa Mundial 2026 entre Costa de Marfil y Noruega en el Estadio Dallas de Arlington el 30 de junio de 2026.

Noruega confirmó su gran momento en el Mundial 2026 al imponerse 2-1 a Costa de Marfil en un intenso duelo de dieciseisavos de final. Con un nuevo gol de Erling Haaland, la selección escandinava aseguró su boleto a los octavos de final, donde mantiene intactas sus aspiraciones de seguir haciendo historia.

El conjunto dirigido por Ståle Solbakken golpeó primero y supo resistir los momentos de mayor presión del combinado africano, que encontró en Amad Diallo a su futbolista más desequilibrante durante la segunda mitad.

Tras el descanso, el técnico Emerse Faé buscó cambiar el rumbo del encuentro con el ingreso de Amad Diallo y Elye Wahi, mientras que Noruega respondió dando entrada a Oscar Bobb y Andreas Schjelderup. Antes del empate, los europeos estuvieron cerca de ampliar la ventaja, pero Diallo evitó el gol al despejar sobre la línea un remate de Alexander Sorloth tras un saque de esquina.

La insistencia marfileña tuvo recompensa gracias a una brillante acción individual de Diallo. El extremo inició la jugada, combinó con Nicolas Pépé y, tras dejar atrás a su marcador, sacó un potente zurdazo cruzado que venció a Ørjan Nyland para establecer el 1-1 con uno de los mejores goles de la jornada.

Sin embargo, la alegría africana duró poco. Noruega reaccionó de inmediato y aprovechó un desajuste defensivo de Costa de Marfil. Patrick Berg filtró un preciso pase dentro del área y Erling Haaland apareció para definir con tranquilidad ante Yahia Fofana y devolver la ventaja a los vikingos.

En los minutos finales, Costa de Marfil se volcó al ataque en busca de la prórroga. Un centro desde la izquierda estuvo cerca de sorprender a Nyland, que casi introduce el balón en su propia portería. Más tarde, Diallo volvió a poner a prueba al guardameta noruego con un potente lanzamiento de falta desde más de 30 metros, pero Nyland respondió con una espectacular atajada para conservar el triunfo.

Con esta victoria, Noruega se instala en los octavos de final del Mundial 2026 impulsada por el olfato goleador de Haaland y una sólida actuación colectiva. Costa de Marfil, pese al gran partido de Amad Diallo, se despide del torneo tras plantar cara hasta el último minuto.