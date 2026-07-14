Semifinal contra Francia: Entrenador de España llama a la calma antes del gran partido

El seleccionador español, Luis de la Fuente, durante el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Bélgica el 10 de julio de 2026.

Luis de la Fuente llamó a la calma antes de la semifinal del Mundial frente a Francia y pidió a sus jugadores que no se dejen superar por la presión del momento. El seleccionador español aseguró que la responsabilidad de disputar un partido de esta magnitud no debe generar nervios y confía que España pueda dar un paso más hacia la final.

El técnico también restó importancia a que Didier Deschamps haya situado a España como favorita. A su juicio, esa condición no tiene ninguna influencia sobre el resultado de un encuentro de este nivel y recordó que ambas selecciones cuentan con futbolistas capaces de decidir el partido en cualquier momento.

De la Fuente advierte el peligro que representa Francia

En el plano táctico, De la Fuente señaló que España intentará llevar la iniciativa con el balón, aunque advirtió del enorme peligro que representa Francia en las transiciones y los contragolpes. Además, destacó que una de las claves será mostrarse contundentes en ambas áreas, tanto para defender como para aprovechar las ocasiones de gol.

El seleccionador también dejó claro que confía plenamente en los 26 jugadores convocados y aseguró que cualquiera de ellos está preparado para responder si le toca jugar. Además, elogió a Kylian Mbappé, al que definió como uno de los mejores futbolistas del mundo, y expresó su confianza en que Lamine Yamal todavía tiene reservada su gran actuación en este Mundial, esperando que llegue en la semifinal ante Francia o, si España avanza, en la final.

FUENTE: AFP