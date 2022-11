"Es un motivo de alegría que lo que hacemos guste a la gente", añadió entonces 'Lucho', que se apresta a intentar repetir la gesta de 2010 cuando la Roja ganó su primer Mundial.

Un nuevo reto para este técnico nacido en Gijón (norte de España) hace 52 años y que a lo largo de su carrera como jugador y entrenador se ha forjado una reputación de líder.

Luis Enrique tomó las riendas de la Roja en 2018 con la misión de volver a ponerla en primer plano tras las discretas actuaciones en los mundiales de Brasil-2014 y Rusia-2018 y la Eurocopa de 2016.

Un hombre de carácter

Este fino asturiano, apasionado del ciclismo, ya había mostrado su carácter como jugador desde sus comienzos en el Sporting de Gijón de donde se fue al Real Madrid y después al Barcelona, donde se convirtió en un ídolo y al mismo tiempo se granjeó una animadversión que aún dura de los aficionados merengues.

Convocado en 62 ocasiones con la Roja, todavía se le recuerda protestando al árbitro con su nariz rota y sangrando tras recibir un codazo del italiano Mario Tassotti en los cuartos de final del Mundial de 1994, en el que España se quedó a las puertas de las semifinales.

Tras colgar las botas en 2004, empezó a despuntar como entrenador en el filial del FC Barcelona antes de dar el salto a la élite al frente de la Roma durante la temporada 2011-2012.

Después de brillar en el Celta de Vigo, en 2014 volvió a un FC Barcelona en declive, que por primera vez en seis años había cerrado el curso sin títulos de envergadura y cuyo estilo de juego combinativo parecía agotado.

luisenriqueespaña.jpg El entrenador de España, Luis Enrique da indicaciones durante el juego de Liga de Naciones contra Suiza AFP / JAVIER SORIANO

Manteniendo la filosofía de toque, aportó más verticalidad y consiguió en su primer año la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones (2014/2015).

Después de conseguir otra Liga y dos Copas del Rey más, dejó el FC Barcelona en junio de 2017 y un año después tomaba las riendas de la Roja.

En la selección, aplicó el mismo estilo que en el Barça y no le ha temblado la mano a la hora de dejar fuera a pesos pesados o llamar a jóvenes jugadores.

Fiel a su máxima de que sólo los que están al máximo van a la Roja, Luis Enrique fue a la Eurocopa de 2020 sin el emblemático capitán Sergio Ramos, tras un año lastrado por las lesiones.

"Quien vuele, irá a la selección", aseguraba Luis Enrique, que en junio de 2019, abandonó el cargo, dejando la Roja en manos de su segundo, Robert Moreno, para atender a su hija Xana, que fallecería de cáncer dos meses después.

"Una mochila de 100 kg"

En noviembre de 2019, Luis Enrique recuperaba su puesto y, tras no poder clasificar a España para la 'final four' de la Liga de Naciones de ese año, Lucho llevó a España hasta la final de la de 2021, donde cayó contra Francia 2-1.

Ese mismo año, La Roja de Luis Enrique también alcanzó las semifinales de la Eurocopa, en las que Italia, a la postre ganadora del torneo, se impuso en los penales 4-2, tras finalizar el encuentro 1-1.

Dos éxitos que sirvieron para impulsar la ilusión en la selección de cara al reto de Catar, que siempre ha sido el gran objetivo del seleccionador español.

"Me he quitado una mochila de 100 kilos, he sentido más presión ahora que en la Eurocopa o en la Nations League", afirmó Luis Enrique al lograr el billete para Catar.

El 23 de noviembre, Luis Enrique y 'su' Roja iniciarán frente a Costa Rica su gran prueba, tras la que el seleccionador español tiene pensado decidir si sigue al frente del combinado nacional.