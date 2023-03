Esperan que Novak Djokovic pueda participar en el US Open

MIAMI GARDENS.- Después de que Novak Djokovic se dio de baja de los torneos en Florida y California debido a que no puede ingresar a Estados Unidos como extranjero que no está vacunado contra la COVID-19, el portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos indicó el sábado que “tenían grandes esperanzas” de que el primero de la clasificación del mundo pueda jugar el US Open en agosto.

“La políticas con respecto al ingreso a Estados Unidos las determina la Casa Blanca. Esperamos que rescindan esa política que previene que Novak Djokovic ingrese a Estados Unidos en el futuro cercano”, le escribió Chris Widmaier de USTA a The Associated Press. “No hay restricciones de COVID-19 en el U.S. Open para cualquier jugador, aficionados o asistente. Novak, uno de nuestros grandes campeones, sería bienvenido en el U.S. Open 2023”.