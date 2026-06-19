Estados Unidos derrota a Australia y asegura su clasificación a dieciseisavos del Mundial 2026

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, habla con los jugadores durante la pausa para hidratación del partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Australia

La selección de Estados Unidos aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras imponerse 2-0 a Australia este viernes en Seattle. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino sumó su segunda victoria consecutiva en la fase de grupos y se mantiene con paso perfecto en el Grupo D.

El conjunto estadounidense tomó ventaja rápidamente gracias a un autogol del defensor australiano Cameron Burgess en el minuto 11. La presión ofensiva de los anfitriones continuó dando resultados y, antes del descanso, Alex Freeman amplió la diferencia con un remate de cabeza que puso el 2-0 definitivo.

Estados Unidos afrontó el encuentro sin su principal figura ofensiva, Christian Pulisic. El atacante del AC Milan quedó fuera de la convocatoria debido a la lesión en el gemelo que ya le había impedido disputar el partido inaugural del torneo. En su lugar, Ricardo Pepi ocupó la posición de delantero titular.

Australia mejoró en la segunda mitad, especialmente tras el ingreso de Nestory Irankunda desde el banquillo. Los Socceroos generaron mayor peligro y obligaron a los estadounidenses a reforzar su trabajo defensivo, pero no encontraron la fórmula para descontar en el marcador.

Con este resultado, Estados Unidos garantiza matemáticamente su presencia en la siguiente ronda. Gracias a sus victorias sobre Paraguay y Australia, los norteamericanos no pueden terminar por debajo del segundo puesto del Grupo D, ya que tienen ventaja en los criterios de desempate frente a ambos rivales.

Además de asegurar el boleto a los dieciseisavos de final, la selección estadounidense quedó en una posición privilegiada para quedarse con el liderato del grupo cuando resta una jornada para concluir la fase inicial del campeonato.

El equipo de Pochettino ha mostrado solidez en ambos extremos del campo durante sus primeros compromisos y se perfila como uno de los candidatos a protagonizar una destacada actuación en el torneo que organiza junto a México y Canadá.