jueves 18  de  junio 2026
TERRORISTAS

EEUU aumenta hasta $10 millones recompensa por el líder de la Mara Salvatrucha en Honduras

Según el Departamento de Estado de EEUU, el incremento de recompensa busca dar con uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Agentes de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) de Honduras patrullan el barrio Villa Nueva, controlado por las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), en el este de Tegucigalpa, el 10 de marzo de 2026.

Agentes de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) de Honduras patrullan el barrio Villa Nueva, controlado por las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), en el este de Tegucigalpa, el 10 de marzo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que aumentó hasta 10 millones de dólares (más de 8,7 millones de euros) la recompensa que ofrece a cambio de información que dé con Yulán Adonay Archaga Carías, alias "Porky", el líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado dijo en un comunicado que la medida fue adoptada para dar con uno de los diez fugitivos más buscados por la Policía Federal (FBI).

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Al mismo tiempo, elevó en hasta cinco millones de dólares (4,3 millones de euros) el monto que ofrece por información que permita detener a Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias "Cuervo", otro dirigente de la pandilla que Washington considera una organización terrorista desde 2025.

Según el Departamento de Estado, ambos "son los miembros de mayor rango de la MS-13 en Honduras y son responsables de dirigir las actividades delictivas de la pandilla, incluyendo el narcotráfico, el lavado de dinero, el asesinato, el secuestro y otros delitos violentos".

La afirmación de la la cartera diplomática fue hecha en base a "documentos judiciales". Estas acusaciones incluyen la importación de "grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos".

El Congreso de Honduras aprobó la semana pasada una reforma para designar igualmente a las pandillas del crimen organizado como terroristas y aumentar las penas considerablemente para sus integrantes.

La Mara Salvatrucha es la organización criminal de El Salvador que opera a escala internacional y es la más conocida y peligrosa del país y el hemisferio occidental, por su nivel de violencia.

Juicio masivo

En abril, la Fiscalía General de El Salvador llevó a un juicio masivo a 486 jefes de la pandilla Mara Salvatrucha, en una “macro audiencia” en la cárcel, la primera que se realiza en el país tras la serie de reformas del Código Penal en la que permite la realización de comparecencias masivas de reos para un proceso penal.

Fueron imputados por cargos de homicidios, feminicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas.

La MS-13 es acusada de cometer más de 47,000 delitos, ordenados directamente por ellos y ejecutados a nivel nacional entre 2012 y 2022, según la Fiscalía salvadoreña en un mensaje por redes sociales.

FUENTE: Con información de Europa Press /AFP

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