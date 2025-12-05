viernes 5  de  diciembre 2025
México abrirá el Mundial 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca

México debutará en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca. Ambos equipos repiten el duelo inaugural de 2010 tras el sorteo realizado en Washington

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe en un podio durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe en un podio durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. 

Mandel NGAN / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

México ya conoce a su rival para el partido inaugural del Mundial de 2026, que organizará junto a Estados Unidos y Canadá. La selección dirigida por Jaime Lozano se enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio en el histórico Estadio Azteca, tras el sorteo oficial celebrado este viernes en Washington.

El duelo marcará el inicio formal de la Copa del Mundo y tendrá un simbolismo especial: México y Sudáfrica ya protagonizaron el partido inaugural del Mundial 2010, disputado en Johannesburgo, donde empataron 1-1 en un encuentro recordado por el golazo de Siphiwe Tshabalala.

El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino, habla a continuación sobre el Trofeo de la Copa Mundial durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA
Miss Universo 2025, Fátima Bosch, compite en el desfile en traje de gala. 
Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, por difamación

Ambas selecciones quedaron encuadradas en el Grupo A, que México encabezará como país anfitrión. El Estadio Azteca, que hará historia al convertirse en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026), volverá a ser el epicentro del fútbol global.

El duelo entre México y Sudáfrica abrirá una Copa del Mundo que, por primera vez, contará con 48 selecciones, un formato ampliado y partidos distribuidos en tres países del continente.

México ya se enfrentó a Sudáfrica en un partido inaugural de la Copa del Mundo: ocurrió el 11 de junio de 2010 en el estadio Soccer City de Johannesburgo, durante el Mundial organizado por el país africano. Aquel encuentro terminó con un empate 1-1, recordado por el golazo de Siphiwe Tshabalala y el tanto del mexicano Rafael Márquez, que igualó el marcador en la segunda parte.

