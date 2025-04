"Este año no pueden con nosotros": Lamine Yamal sentencia la superioridad del Barcelona sobre el Real Madrid

Lamine Yamal, la gran figura de la final Barcelona vs Real Madrid

La gran estrella de la noche fue Lamine Yamal, quien con dos asistencias magistrales guió al Barcelona hacia la gloria. Tras el partido, el joven prodigio expresó su confianza en el equipo:

"Si marcaban un gol no pasaba nada, si marcaban dos tampoco. Este año no pueden con nosotros y se ha demostrado", declaró en exclusiva para Barça One.

La primera asistencia de Lamine Yamal llegó tras un espectacular desborde por la banda derecha, dejando atrás a Fran García para habilitar a Pedri, quien anotó con un preciso disparo desde fuera del área.

El segundo tanto del Barça fue aún más impresionante: Yamal, desde casi la mitad del campo, lanzó un pase en globo que encontró a Ferran Torres, quien superó a Thibaut Courtois con gran calidad.

El Barça de Hans Flick domina al Real Madrid en la temporada 2024-25

Con esta victoria en la Copa del Rey, el conjunto dirigido por Hans Flick ha derrotado al Real Madrid en cuatro ocasiones esta temporada:

Liga: 0-4 en el Santiago Bernabéu

Supercopa de España: 2-5 en Arabia Saudita

Copa del Rey: 3-2 en la final

Pretemporada en New Jersey: 2-1

El nivel de convicción y carácter mostrado por los futbolistas del Barça fue clave en la final, a pesar del desgaste físico acumulado en la recta final del curso. Flick ha logrado transmitir una mentalidad ganadora que se ha reflejado en cada Clásico.

Barcelona celebra una temporada histórica

Este nuevo título refuerza el proyecto de Hans Flick y marca una temporada inolvidable para el Barcelona, que no solo ha vencido al máximo rival en todos los frentes, sino que también ha consolidado el surgimiento de nuevas estrellas como Lamine Yamal.