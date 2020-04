Estos 10 deportistas superaron el cáncer y volvieron a competir

Mancini no es el único deportista de alto rendimiento que se ha visto afectado por el cáncer. Dentro del béisbol tiene ejemplos para superar su enfermedad, así como en otros deportes:

1- Andrés "El Gato" Galarraga: el venezolano, el primero en conectar más de 300 cuadrangulares en las Grandes Ligas, se perdió toda la temporada de 1999 para luchar contra un cáncer en la espalda.

El inicialista del país sudamericano -campeón bate en 1993 al promediar .370 y líder de cuadrangulares en el viejo circuito en 1996 con 47 estacazos- regresó a los diamantes el 3 de abril del 2000 tras superar la enfermedad.

Galarraga, tras vencer el cáncer, jugó cinco temporadas más. En ese lapso, participó en 483 compromisos en los que coleccionó 67 cuadrangulares y fletó 253 carreras.

2- Carlos Carrasco: este pitcher venezolano era -antes de Mancini- uno de los últimos atletas de alta competencia en ser diagnosticado con cáncer.

El derecho no tuvo una buena mitad de temporada en 2019 y tras realizarse varias pruebas, fue diagnosticado con leucemia (cáncer en la sangre).

El derecho, sin embargo, solo duró unos pocos meses fuera de acción. Su último juego antes de revelar la enfermedad que padecía fue el 30 de mayo, cuando cargó con la derrota en el juego entre los Indios de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago.

Pero el 1° de septiembre apareció nuevamente en un montículo de las Grandes Ligas. En esa ocasión -contra los Ray de Tampa Bay- lo hizo durante un capítulo como relevista.

3- Jon Leste: este otro lanzador de las Grandes Ligas superó el cáncer de sangre -al igual que Carrasco- y posterior a eso logró ganar Series Mundiales con los Medias Rojas de Boston (2007 y 2013 ) y Cachorros de Chicago (2016).

Lester fue diagnosticado con leucemia en agosto de 2006

"El cáncer me ayudó a cambiar como veía la vida, a amar a mi familia y valorar otras cosas", declaró el jugador tras su retorno a los diamantes. Incluso, reveló que se casó con otra sobreviviente del cáncer que conoció durante sus convalecencia.

Lester sigue lanzando en las Grandes Ligas, 14 años después de vencer la enfermedad.

4- Eric Abidal: la historia de este francés es, tal vez, una de las más conocidas en relación al cáncer en el deporte. El fútbolista, que sirvió para el FC Barcelona, equipo del cual ahora es dirigente, fue diagnosticado con cáncer de hígado en 2011. Fue operado y volvió a jugar para el conjunto culé durante unos minutos mes y medio después.

Sin embargo, el cáncer regresó y necesitó un trasplante (un primo fue el donador) pero aún así volvió a las canchas en 2013 con el equipo español, antes de marcharse al Mónaco (Francia) y posteriormente a Grecia, donde concluyó su carrera en el fútbol en 2014.

5- Arjen Robben: este futbolista holandés pudo ver acabada su prometedora carrera en el balompié con tan solo 20 años de edad.

Robben fue diagnosticado a principios de 2004 con un cáncer de testículos. Ese año, todavía en el PSV, en Holanda, apenas participó en dos juegos, por lo que estuvo a punto de perderse la Eurocopa de ese año, a la que al final acudió.

A finales de este año anunció que había superado la enfermedad y reveló que durante la Eurocopa -en la que Holanda llegó a semifinal- aún estaba en tratamiento para superar la enfermedad.

Robben jugó 15 años más en el fútbol profesional, asistiendo a torneos continentales y al Mundial en tres ocasiones.

6- Miguel Layún: el futbolista mexicano, actualmente en labores con el Monterrey de la Liga Mx, confesó el año pasado haber sufrido de cáncer.

“Se trataba de un tumor maligno, al final el diagnóstico es que se pudo remover el tumor por completo, puedo decir que tuve cáncer, pero ya está curado, entra toda la parte emocional que sigue y la más importante, estamos aquí pero cuando te dicen que la vida es prestada decíamos es broma y pensamos que estaremos aquí toda la vida y que todo es color de rosa”, agregó.

7- Nené Hilario: El pívov brasileño fue diagnosticado con tumor testicular en 2008, cuando jugaba para losNuggets de Denver. Esa temporada solo disputó 16 partido (16.6 minutos), dejando al equipo para atender la enfermedad.

Hilario, sin embargo, le ganó la batalla al cáncer y disputó 13 temporadas más en la NBA hasta la 2018-19, su tercera con los Rockets de Houston.

8- Novlene Williams-Mills: justo antes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la corredora jamaiquina sintió algo extraño en su pecho. Aún así, decidió ir a la magna cita deportiva y conquistó la medalla de bronce en relevo 4x100.

Una vez con la presea en el cuello, tomó un vuelo a EEUU para ser intervenida. Pasó por el quirófano en dos ocasiones, pero ya para el 2013 no había rastro de la enfermedad.

Se sometió a una reconstrucción de ambos pechos. No fue un proceso sencillo: "Lo peor fue llevar un tubo de drenaje; no podía cocinar ni hacer nada para mí misma. Conté con mucha gente positiva a mi alrededor. Confíe en mis médicos y en lo que ellos querían que yo hiciera", contó a Marca.com

Pero dejó atrás ese capítulo de su vida -pese a recaer en 2015- y en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 nuevamente estaba en el tartán.

9- Ivan Basso: el ciclista italiano se retiró del Tour de Francia de 2015 al diagnosticarle un cáncer testicular.

Fue operado y dos meses después volvió a subirse a una bicicleta en la Marcha Cicloturista Ciudad de Valencia, habiendo superado la enfermedad en un tiempo récord. Intentó volver a la élite pero acabó retirándose del ciclismo ese mismo año.

“Todo deportista sabe que su luz no alumbrará siempre durante su carrera. Inevitablemente, en algún momento esta luz oscurecerá como una señal y un deportista inteligente debe saber cuando llega el momento de apagarla”, señaló el ciclista a los medios al anunciar su retiro del deporte.

10- Lance Armstrong: este afamado, pero polémico, ciclista al que le fueron removidos sus siete títulos del Tour de Francia por uso de sustancias prohibidas, tuvo que afrontar un cáncer casi mortal con 25 años, cuando su carrera comenzaba a dar sus primeros frutos.

Armstrong, en 1996 fue diagnosticado con cáncer de testículos con metástasis en pulmones y cerebro. Los médicos le dieron un 50% de posibilidades de vida.

Sin embargo, dos años después apareció nuevamente en competencia para adueñarse -en ese momento- de la historia del ciclismo mundial. Pero luego fue desacreditado por hacer trampa.