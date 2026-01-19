Estos son los cruces de los cuartos de final de la Copa del Rey

El centrocampista español del Barcelona, Fermín López (D), celebra con sus compañeros tras anotar el segundo gol de su equipo durante la semifinal de la Supercopa de España entre la tropa azulgrana y el Athletic Bilbao en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeddah, el 7 de enero de 2026.

MADRID.- El FC Barcelona se medirá al Albacete , de la segunda división española, en cuartos de final de la Copa del Rey , mientras que el Atlético visitará al Betis , según deparó el sorteo celebrado este lunes.

Si gana al equipo manchego, que viene de eliminar al Real Madrid en octavos, el Barça de Hansi Flick podría alcanzar las semifinales sin haberse enfrentado a ningún equipo de primera categoría tras deshacerse del Guadalajara y Racing de Santander.

En los otros dos enfrentamientos, el Alavés espera la visita de la Real Sociedad y el Valencia hará lo propio con el Athletic Bilbao.

Las eliminatorias serán a partido único, como se está haciendo desde el inicio de la competición, y se jugarán los días 3, 4 y 5 de febrero.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Cuartos de final de la Copa del Rey:

Albacete-Barcelona

Alavés-Real Sociedad

Valencia-Athletic

Real Betis-Atlético de Madrid

"Tengo el corazón roto", asegura Brahim

El delantero marroquí Brahim Díaz, que precipitó la derrota de los Leones del Atlas al fallar un penalti lanzado a lo Panenka en el tiempo añadido de la final de la Copa de África perdida ante Senegal (1-0 tras prórroga), afirmó tener "el corazón roto" este lunes en un mensaje en Instagram.

"Tengo el corazón roto. He soñado con este título gracias a todo vuestro cariño, cada mensaje, cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. He luchado con todas mis fuerzas, con el corazón por delante. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad. Os presento mis disculpas más sinceras", publicó el delantero del Real Madrid, de 26 años.

Díaz estuvo a punto de convertirse en el héroe de todo un país el domingo tras ver cómo se le concedía un penalti a raíz de un forcejeo con el defensor senegalés El Hadji Malick Diouf en los últimos segundos del tiempo reglamentario de la segunda parte, cuando el marcador era de 0-0.

Una decisión que provocó la indignación de los Leones de la Teranga, algunos de los cuales abandonaron el terreno de juego antes de regresar al césped.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brahim Diaz (@brahim)

Tras casi 20 minutos de caos, el futbolista nacido en Madrid -máximo goleador del torneo con cinco tantos- desperdició esa ocasión de oro al ver cómo su intento de Panenka era detenido con facilidad por el guardameta senegalés Édouard Mendy.

Pape Gueye ofreció después el título a Senegal durante la prórroga.

"La recuperación será difícil, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo. Seguiré hasta que algún día pueda devolveros todo ese cariño y ser motivo de orgullo para el pueblo marroquí", escribió Díaz en Instagram.

FUENTE: AFP