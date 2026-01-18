Barcelona pierde ante la Real Sociedad y se aprieta la pugna por LaLiga

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, durante un partido ante la Real Sociedad, el 18 de enero de 2026.

SAN SEBASTIÁN.- El FC Barcelona sucumbió este domingo por 2-1 ante la Real Sociedad en Anoeta en la vigésima jornada de LaLiga española , un resultado que aprieta más aún el campeonato, después de que el Real Madrid venciera 2-0 al Levante el sábado.

El cuadro vasco golpeó primero con un tanto del delantero Mikel Oyarzabal (32') tras un centro de Gonçalo Guedes cuando los txuri-urdin estaban sufriendo.

Fútbol Barcelona es campeón de la Supercopa de España tras un Clásico histórico ante el Real Madrid en Arabia Saudita

Marcus Rashford (70') igualó el choque, pero el equipo guipuzcoano volvió a ponerse por delante rápidamente mediante un gol de Guedes (71').

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Con esta derrota, el Barça se mantiene líder con 49 puntos, uno más que el Real Madrid y ocho más que el Villarreal y Atlético, tercero y cuarto, respectivamente.

Milan evita escapada del Inter

Sufriendo mucho más de lo esperado, el AC Milan ganó 1-0 al Lecce este domingo en la 21ª jornada de la Serie A, donde los Rossoneri, segundos de la tabla, pudieron mantenerse a tres puntos del líder Inter.

El primer clasificado se había distanciado con seis puntos más el sábado al ganar 1-0 en su visita al Udinese, por lo que su vecino Milan tenía sobre los hombros toda la presión y durante casi todo el partido la acusó en exceso.

Fue el alemán Niclas Füllkrug, cedido a principios de este mes por el West Ham, el encargado de liberar a su equipo de la carga al marcar en el minuto 76, firmando así su primer tanto en la Serie A.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AC Milan (@acmilan)

Su semana termina así mucho mejor que como comenzó: la prensa italiana publicó que sufrió un robo en su habitación de hotel en Milán, con un perjuicio de unos 500.000 euros (580.000 dólares) en relojes y otras joyas.

Es el vigésimo partido seguido de la liga italiana sin perder para el Milan, que gracias a la victoria puede, además, mantenerse con tres puntos más que el Nápoles, que el sábado venció 1-0 al Sassuolo.

Dybala impulsa a la Roma

También en la zona alta, la Roma, que había comenzado la jornada quinta, la acabará cuarta y por ello dentro de la zona de Liga de Campeones, tras ganar 2-0 este domingo en el campo del Torino.

El equipo de la capital aprovechó, además, para distanciarse a tres puntos de la Juventus, ahora quinto y derrotada el sábado 1-0 en el campo del Cagliari.

Paulo Dybala fue el protagonista de la victoria romana, con un gol y una asistencia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AS Roma (@officialasroma)

Ese pase se lo dio en el minuto 26 al neerlandés Donyell Malen, que fue cedido el viernes por el Aston Villa y se estrenó ya con sus nuevos colores.

El campeón mundial argentino sentenció el partido en el 72, con el 2-0 definitivo.

Fue el primer gol para Dybala desde el 26 de octubre y apenas el segundo que consigue en la actual Serie A.

Con este tercer triunfo seguido, la Roma no solo se distancia de la Juventus, sino que sigue pisando los talones del Nápoles, del que está a un punto.

FUENTE: AFP