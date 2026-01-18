domingo 18  de  enero 2026
FÚTBOL

Barcelona pierde ante la Real Sociedad y se aprieta la pugna por LaLiga

Con el revés, el Barcelona sigue líder con 49 puntos, uno más que el Real Madrid y ocho más que el Villarreal y Atlético, tercero y cuarto, respectivamente

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, durante un partido ante la Real Sociedad, el 18 de enero de 2026.

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, durante un partido ante la Real Sociedad, el 18 de enero de 2026.

ANDER GILLENEA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN SEBASTIÁN.- El FC Barcelona sucumbió este domingo por 2-1 ante la Real Sociedad en Anoeta en la vigésima jornada de LaLiga española, un resultado que aprieta más aún el campeonato, después de que el Real Madrid venciera 2-0 al Levante el sábado.

El cuadro vasco golpeó primero con un tanto del delantero Mikel Oyarzabal (32') tras un centro de Gonçalo Guedes cuando los txuri-urdin estaban sufriendo.

Lee además
Los jugadores del Barcelona celebran tras ganar la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Estadio Rey Abdullah en Yeddah el 11 de enero de 2026. 
Fútbol

Barcelona es campeón de la Supercopa de España tras un Clásico histórico ante el Real Madrid en Arabia Saudita
El atacante brasileño Raphinha, del Barcelona, celebra luego de ganar la Supercopa de España ante el Real Madrid, el 11 de enero de 2026.
FÚTBOL

Entrenador del Barcelona alaba la "increíble" mentalidad de Raphinha

Marcus Rashford (70') igualó el choque, pero el equipo guipuzcoano volvió a ponerse por delante rápidamente mediante un gol de Guedes (71').

Embed

Con esta derrota, el Barça se mantiene líder con 49 puntos, uno más que el Real Madrid y ocho más que el Villarreal y Atlético, tercero y cuarto, respectivamente.

Milan evita escapada del Inter

Sufriendo mucho más de lo esperado, el AC Milan ganó 1-0 al Lecce este domingo en la 21ª jornada de la Serie A, donde los Rossoneri, segundos de la tabla, pudieron mantenerse a tres puntos del líder Inter.

El primer clasificado se había distanciado con seis puntos más el sábado al ganar 1-0 en su visita al Udinese, por lo que su vecino Milan tenía sobre los hombros toda la presión y durante casi todo el partido la acusó en exceso.

Fue el alemán Niclas Füllkrug, cedido a principios de este mes por el West Ham, el encargado de liberar a su equipo de la carga al marcar en el minuto 76, firmando así su primer tanto en la Serie A.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por AC Milan (@acmilan)

Su semana termina así mucho mejor que como comenzó: la prensa italiana publicó que sufrió un robo en su habitación de hotel en Milán, con un perjuicio de unos 500.000 euros (580.000 dólares) en relojes y otras joyas.

Es el vigésimo partido seguido de la liga italiana sin perder para el Milan, que gracias a la victoria puede, además, mantenerse con tres puntos más que el Nápoles, que el sábado venció 1-0 al Sassuolo.

Dybala impulsa a la Roma

También en la zona alta, la Roma, que había comenzado la jornada quinta, la acabará cuarta y por ello dentro de la zona de Liga de Campeones, tras ganar 2-0 este domingo en el campo del Torino.

El equipo de la capital aprovechó, además, para distanciarse a tres puntos de la Juventus, ahora quinto y derrotada el sábado 1-0 en el campo del Cagliari.

Paulo Dybala fue el protagonista de la victoria romana, con un gol y una asistencia.

Embed

Ese pase se lo dio en el minuto 26 al neerlandés Donyell Malen, que fue cedido el viernes por el Aston Villa y se estrenó ya con sus nuevos colores.

El campeón mundial argentino sentenció el partido en el 72, con el 2-0 definitivo.

Fue el primer gol para Dybala desde el 26 de octubre y apenas el segundo que consigue en la actual Serie A.

Con este tercer triunfo seguido, la Roma no solo se distancia de la Juventus, sino que sigue pisando los talones del Nápoles, del que está a un punto.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Barcelona oficializa el arribo del portugués Joao Cancelo

Entrenador del Barcelona sobre despido de Xabi Alonso: "El club debe creer en ti y el equipo también"

Entrenador del Barcelona expresa su decepción por posible salida de un jugador

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
POLÍTICAS MIGRATORIAS

Florida avanza en proyecto de ley que obligaría a empresas a verificar estatus migratorio de sus empleados

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
Análisis

¿Viene un segundo asalto de EEUU-Israel contra Irán?

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
INTEGRIDAD, REFORMA Y PROGRESO

Bryan Calvo, el nuevo alcalde de Hialeah, marca un giro generacional en el poder local

Imagen referencial.
ALERTA

Ola de influenza en sur de Florida desborda hospitales y desafía la inmunidad comunitaria

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
MUNDO

Trump viaja a Davos en medio de la tensión entre EEUU y Europa por Groenlandia

Te puede interesar

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
CONVERSACIONES

Transición en Venezuela marcha entre "régimen terminal" y el avance petrolero de Trump

Por María Inés Lombardi
Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
INMIGRACIÓN

Claves de la suspensión de visas estadounidenses que entran en vigor a partir del 21 de enero

Soldados de la Guardia Nacional.
EEUU

El Pentágono prepara a 1.500 soldados para un posible despliegue en Minnesota para contener disturbios

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
MUNDO

Trump viaja a Davos en medio de la tensión entre EEUU y Europa por Groenlandia

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
Opinión

El síndrome de delirio anti-María Corina Machado