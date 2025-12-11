Importante jugador del Heat queda fuera por un tiempo indefinido

El guardia Pelle Larsson, del Heat de Miami, maneja el balón en un partido ante los Knicks de Nueva York, el 17 de marzo de 2025.

El Heat de Miami tendrá que afrontar sus siguientes partidos sin uno de sus jugadores clave. Se trata del guardia Pelle Larsson , quien fue diagnosticado con una lesión en uno de sus tobillos luego de someterse a una resonancia magnética, según anunció el equipo este pasado miércoles.

De acuerdo al combinado, se tiene previsto que Larsson descanse durante por lo menos una semana y posteriormente el cuerpo médico evaluará su progreso y cómo responde al tratamiento.

Larsson se dobló el tobillo en el segundo cuarto de la derrota del Heat ante el Magic de Orlando el lunes por la noche y no pudo regresar al compromiso.

En 23 desafíos en la presente temporada, el jugador tiene un promedio de nueve puntos, 3.3 rebotes y 2.5 asistencias. Además, ha convertido el 33.8% de sus tiros desde la línea de tres y 77% de sus tiros libres en 22 minutos por juego.

Si bien sus números lucen modestos, la selección número 44 en el draft de la NBA en 2024 ha sido una pieza clave en la rotación de Miami en este certamen, luego de completar una sólida temporada como novato en la 2024-2025.

Larsson ha partido como titular en 17 de los 23 juegos que ha disputado y sus promedios se han elevado a 11.1 puntos, 4.2 asistencias y 3.2 rebotes; sin embargo, fue enviado a la banca cuando el guardia Tyler Herro regresó de su lesión.

En la actualidad, Larsson se ubica en el percentil 69 en Defensive Estimated Plus-Minus y en el percentil 59 en el Offensive Estimated Plus-Minus.

Impacto inmediato

Desde su campaña de novato en la máxima categoría, el Heat se ha visto mejor cuando Larsson ha estado en la cancha, anotando más que sus oponentes por 2.38 puntos por cada 100 posesiones.

En su campaña de estreno, Larsson promedió 4.6 puntos, 1.7 rebotes y 1.2 asistencias en 14 minutos, jugando 55 juegos en total e iniciando como titular en ocho de ellos. Convirtió 43.8% de sus tiros y 33.7% de los que realizó desde la línea de tres.

Con récord de 14-11 hasta la jornada de este miércoles, el Heat se ubicaba en la octava plaza de la Conferencia Este.