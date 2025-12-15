Revelan que el Heat casi realizó un cambio por Allen Iverson en 2006. ¿Quién lo impidió?

El exjugador de la NBA, Allen Iverson, se para durante la entonación del himno nacional de Estados Unidos previo al inicio de un partido, el 14 de abril de 2024.

La posibilidad de ver a Dwyane Wade y Allen Iverson vestir el uniforme del Heat de Miami al mismo tiempo estuvo mucho más cerca de concretarse de lo que los aficionados pudieron imaginar. De acuerdo a "The Flash", el exjugador de los 76ers de Filadelfia casi fue cambiado a la organización del sur de la Florida en 2006.

Durante la transmisión de las semifinales de la Copa de la NBA el sábado, Wade contó que el presidente del Heat, Pat Riley , lo llamó para discutir la posible transacción.

Iverson solicitó un cambio desde los 76ers en diciembre de 2006 y los entonces campeones reinantes de Miami, que recientemente habían superado a los Mavericks de Dallas en las más recientes Finales de la NBA, estaban entre los combinados tras la pista de "The Answer".

En un principio, Wade aseguró que estaba a favor del movimiento.

"Ese es uno de mis jugadores favoritos", admitió la leyenda del Heat. "Y lo amo, así que les dije: 'perfecto, vamos a hacerlo".

Sin embargo, poco después Wade recibió la información de parte de Riley de que el atacante Udonis Haslem estaría involucrado en el canje y la posición del jugador cambió rápidamente.

"Él me preguntó que si estaba a favor y le dije que sí. Me respondió que iban a tener que canjear a U.D. y le dije que había cambiado de parecer. Eso fue todo", explicó.

Un líder como pocos

Wade señaló que, si bien le encantaba el estilo de juego de Iverson, el veterano no lo iba a defender como lo hacía Haslem, quien jugó 20 temporadas para Miami y se ganó una reputación como uno de los mejores líderes en la NBA. Ganó tres títulos de la máxima categoría con el Heat y se mantiene como el líder histórico de la franquicia en rebotes.

"Ese es mi chico", respondió Haslem tras enterarse de que Wade no estuvo dispuesto a que lo cambiaran.

Haslem terminó registrando una de sus mejores temporadas en la 2006-2007, cuando tuvo un promedio de 10.7 puntos y 8.3 rebotes en más de 31 minutos por juego, finalizando, además, en el puesto 18 en la votación por el premio al Jugador Defensivo del año.